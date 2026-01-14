Βενεζουέλα: Τερματίστηκε ο αποκλεισμός του X – Οι χρήστες έχουν ξανά πρόσβαση ύστερα από ένα χρόνο

Το κοινωνικό δίκτυο X είναι ξανά προσβάσιμο στη Βενεζουέλα, έναν χρόνο μετά τον αποκλεισμό των χρηστών που είχε επιβάλει ο τότε πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο συνελήφθη στις αρχές Ιανουαρίου από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που σηματοδότησε σημαντική πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, ανακοίνωσε την άρση του αποκλεισμού μέσα από ανάρτησή της στο ίδιο το δίκτυο. «Ας παραμείνουμε ενωμένοι, προχωρώντας προς οικονομική σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος ευημερίας που αξίζουμε να ονειρευόμαστε», έγραψε η ίδια στο X, καλώντας τους πολίτες σε ενότητα και ανασυγκρότηση.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪 ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Πηγή: AFP