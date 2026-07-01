Βενεζουέλα: Συνελήφθησαν 4 αστυνομικοί για πλιάτσικο στα ερείπια – Οργή για την κρατική ολιγωρία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Κύμα σφοδρών αντιδράσεων και έντονης οργής σαρώνει τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη τεσσάρων αστυνομικών οι οποίοι κατηγορούνται ότι έκλεψαν μετρητά από τα χαλάσματα κτιρίου που κατέρρευσε.

Ενώ οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται, η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της κυβέρνησης για την απελπιστικά αργή ανταπόκριση των αρχών.

Το βίντεο που άναψε φωτιές και οι επίσημες συλλήψεις

Οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν πλέον την ποινή της άμεσης απόλυσης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η υπόθεση ήρθε στο φως όταν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εξοργισμένους πολίτες να προσπαθούν να εμποδίσουν μέλη του Σώματος Επιστημονικών, Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (CICPC) την ώρα που εκείνοι αφαιρούσαν ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο δολάρια από κατεστραμμένο κτίριο στην πληγείσα πολιτεία Λα Γκουάιρα.



Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το CICPC επιβεβαίωσε τις συλλήψεις και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων, αναφέροντας: «Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων στις πληγείσες από τους σεισμούς περιοχές της πολιτείας Λα Γκουάιρα, επιβεβαιώθηκε ότι μια ομάδα αξιωματικών, παρεκκλίνοντας από τα καθήκοντά τους και εκμεταλλευόμενοι τις προσπάθειες διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας, ενήργησαν ανάρμοστα ιδιοποιούμενοι αντικείμενα αξίας που βρέθηκαν στα ερείπια».

Η ηγεσία του CICPC συμπλήρωσε στην ίδια ανακοίνωση: «Αυτή η ατομική συμπεριφορά, η οποία είναι κατακριτέα και αντίθετη προς τις θεμελιώδεις αξίες του δόγματός μας, υπονομεύει άμεσα το κύρος του θεσμού και τον σεβασμό του κοινού».

«Μηδενική ανοχή»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Democrata, για το περιστατικό τοποθετήθηκε εκτενώς σε συνέντευξη Τύπου και ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο οποίος διευκρίνισε ότι η «άμεση καθαίρεση» των τεσσάρων αστυνομικών αποφασίστηκε λόγω αυτών των «ανήθικων πράξεων».

“Esta gente es de lo peor de verdad no hay uno que sirva. Cicpc robando. Llama la atención la cantidad de dólares que llevaba pero se encontró con el pueblo. Sera que este sabe donde esta el botín que el meón esta resguardando.” Hay que limpiar la casa#Venezuela #TerremotoVE pic.twitter.com/iCz53a1loj — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 30, 2026



Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, «Υπήρξε μια αναφορά για ορισμένους αξιωματούχους του CICPC οι οποίοι διέπρατταν απρεπείς και ξεδιάντροπες πράξεις στη ζώνη της τραγωδίας. Ταυτοποιήθηκαν και αποβλήθηκαν από το σώμα, από αυτό το αξιοπρεπές σώμα εργαζομένων, επειδή ατίμασαν τη στολή τους».

Ο Καμπέγιο συμπλήρωσε ότι οι αστυνομικοί «έχουν τεθεί στη διάθεση των δικαστηρίων, όπως προβλέπεται. Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή απέναντι σε όσους διαπράττουν πράξεις κατά της ηθικής χρησιμοποιώντας τη στολή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο των άλλων. Λερώνουν τις στολές της αστυνομικής δύναμης με τις ενέργειές τους».

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί ταυτοποιήθηκαν ως οι Αγκιλάρ Ρέγες, Φρέντι Λούγκο, Ρότζερ Αντρές Ομάνια και Χοσέ Μπούργκος.

#ÚLTIMO🚨: LUEGO DEL VIDEO VIRAL EN EL QUE FUNCIONARIOS INTENTABAN HURTAR D!NERO…

(Lo sacrificaron para tratar de lavar la imagen de CICPC, que no se lava con nada). El CICPC emitió un comunicado para informar que tras “una labor encomiable, transparente y de vanguardia… pic.twitter.com/FxBaWlNpqN — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 1, 2026

Μάχη με τον χρόνο από εθελοντές

Αν και την Τρίτη ένα 3χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στη Λα Γκουάιρα, οι ελπίδες για άλλους επιζώντες λιγοστεύουν.

Παράλληλα, εκατοντάδες εθελοντές συνεχίζουν να συρρέουν στο «σημείο μηδέν» της καταστροφής, εξοπλισμένοι μονάχα με φτυάρια, σχοινιά και τα γυμνά τους χέρια.

Καταγγέλλουν μάλιστα ότι μέλη του στρατού και της αστυνομίας κάνουν πλιάτσικο, μπλοκάρουν την ανθρωπιστική βοήθεια και ιδιοποιούνται τις δωρεές.

Ο 35χρονος Φαμπιάνο Ναδάλες, εθελοντής από την πόλη Βαλένθια που ταξίδευε με μια ομάδα 15 φοιτητών ιατρικής και ερασιτεχνών διασωστών, δήλωσε: «Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε».

«Τα θαύματα συμβαίνουν. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να επιζήσουν για 10 ημέρες», πρόσθεσε.

🇻🇪🙏 Contra todo pronóstico, una joven de 25 años fue rescatada con vida tras permanecer una semana entre los escombros en #LaGuaira. 🗣️ El hallazgo ocurrió cuando respondió a los llamados de su padre y de los equipos de rescate, en un hecho que conmueve a #Venezuela. pic.twitter.com/FbRa68OKuy — Martha Berra (@MarthaIBerraA) July 1, 2026

Καταγγελίες για «αόρατο» κράτος και απόγνωση στα καταφύγια

Οι εθελοντές διασώστες τονίζουν πως μία εβδομάδα μετά την καταστροφή, η κρατική παρουσία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Ο Αλεξάντερ Ντελγκάντο, δάσκαλος από την πολιτεία Αράγκουα, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε: «Βλέπεις τους πυροσβέστες και [τη μεξικανική ομάδα διάσωσης] Los Topos. Αλλά δεν βλέπεις το κράτος, αυτό καθαυτό».

Η ομάδα του Ντελγκάντο επιχειρεί επί πέντε ημέρες κάτω από τον καυτό ήλιο στο οικιστικό συγκρότημα «Ούγκο Τσάβες», όπου έξι από τους οκτώ πύργους έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια.

Όπως εξήγησε, μέχρι την έκτη ημέρα της καταστροφής υπήρχαν μόνο δύο διεθνείς ομάδες διάσωσης, ντόπιοι πυροσβέστες και ένα φορτηγό της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, χωρίς όμως να διαθέτουν βαρύ εξοπλισμό.

Ο Μιχάεντ Ντίαζ, κτηνίατρος που εντάχθηκε στους εθελοντές, δήλωσε αναζητώντας σάκους μεταφοράς πτωμάτων για τέσσερις σορούς που μόλις είχαν ανασυρθεί: «Θα ήθελα περισσότερη παρουσία από τους δημόσιους φορείς, που είναι στην πραγματικότητα οι υπεύθυνοι γι’ αυτό. Αλλά στο κάτω-κάτω έχουμε συνηθίσει να τα βγάζουμε πέρα με το σχεδόν τίποτα».

La devastación en La Guaria es terriblepic.twitter.com/epuJ5Zn0sy — Francia Gyr (@GyrFrance) June 25, 2026



Η κατάσταση στα επείγοντα καταφύγια περιγράφεται ως δραματική.

Η Ντανιέλα Άρμας, περιμένοντας για φαγητό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP): «Μοιράζουν προμήθειες εδώ, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι σχεδόν σκοτώνονται μεταξύ τους για λίγο φαγητό. Είναι σαν κοκορομαχία».

Η κυβέρνηση, αφού αρχικά ευχαρίστησε τους εθελοντές, προχώρησε στον περιορισμό της πρόσβασης των πολιτών στη Λα Γκουάιρα, εξοργίζοντας τον κόσμο.

Μάλιστα, ένας κρατικός υπάλληλος σε σημείο ελέγχου αποκάλυψε στο Reuters ότι είδε αστυνομικούς και στρατιωτικούς να κατάσχουν προμήθειες από τρία φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, καυχιούμενοι για τη «μπάζα» που κατάφεραν να βγάλουν.