Βατικανό: Διαμαρτυρία κατά των ταυρομαχιών κατά την γενική ακρόαση του πάπα Φραγκίσκου – Βίντεο

Μικρής έκτασης και διάρκειας διαμαρτυρία έκαναν σήμερα στο Βατικανό, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης γενικής ακρόασης των πιστών, ακτιβίστριες κατά των ταυρομαχιών.

Ενώ ο πάπας Φραγκίσκος χαιρετούσε τους προσκυνητές από διάφορες χώρες του κόσμου, οι δυο ακτιβίστριες της οργάνωσης Peta σήκωσαν πλακάτ τα οποία έγραφαν «η ταυρομαχία είναι αμαρτία». Ταυτοχρόνως φώναξαν το συγκεκριμένο σύνθημα. Φορούσαν μπλουζάκια στα οποία ήταν γραμμένη η φράση «σταματήστε να ευλογείτε τις ταυρομαχίες».

Two animal welfare activists from PETA interrupted Pope Francis’ general audience in Vatican City as they called for an end to bullfighting. https://t.co/fjEuZ9RzWW pic.twitter.com/hx1C9A2EJZ

Ο ιερέας που διάβαζε αποσπάσματα του Ευαγγελίου συνέχισε κανονικά την ανάγνωση και έπειτα από λίγο οι δυο ακτιβίστριες απομακρύνθηκαν από την αίθουσα «Παύλος ο Έκτος» της Αγίας Έδρας.

Two activists from animal rights group PETA interrupted Pope Francis’ general audience on Wednesday (7 August), protesting against bullfighting.

PETA has been pleading with the Pope to cut Catholic Church’s ties with bullfighting and condemn the “despicable blood sport.” pic.twitter.com/KavrtVnSjh

— NoComment (@nocomment) August 7, 2024