Βασίλισσα Σοφία: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας της

Στο νοσοκομείο Ruber International Clinic στη Μαδρίτη νοσηλεύεται εκτάκτως η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας. Η 85χρονη βασίλισσα εισήχθη στην κλινική Ruber την Τετάρτη 10 Απριλίου, λόγω μόλυνσης του ουροποιητικού συστήματος.

Να σημειωθεί πως από το βράδυ της Τρίτης είναι άρρωστη και το θετικό της υπόθεσης είναι πως η ανάρρωσή της εξελίσσεται «πολύ γρήγορα και ευνοϊκά» καθώς χαίρει άκρας υγείας καθώς προσέχει την διατροφή της και τον τρόπο ζωής της. Απολαμβάνει απλό φαγητό και πιάτα που περιλαμβάνουν λαχανικά, φρέσκα λαχανικά, δημητριακά, τυριά και φρούτα. Δεν πίνει σχεδόν καθόλου αλκοόλ, αν και της αρέσει το κόκκινο κρασί και λατρεύει τη σοκολάτα.

Να υπογραμμισθεί πως η τελευταία φορά που πέρασε την πύλη κέντρου υγείας ήταν στις 30 Ιανουαρίου 1968 για να φέρει στον κόσμο τον μικρό της γιο, βασιλιά Φελίπε.

Η Βασίλισσα Σοφία είναι αθλητικός τύπος. Λατρεύει το σκι, την ιππασία και το τένις και στα νιάτα της έγινε εφεδρικό μέλος της ελληνικής ομάδας ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960.

Her Majesty Queen Sofia has been hospitalized with a urinary tract infection in Spain. While the prognosis is very good Her Majesty will need to stay for observation.

Her Majesty’s upcoming engagements has been cancelled.

Wishing Her Majesty a very speedy recovery. pic.twitter.com/UmDfV3EGqK

