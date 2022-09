Βασίλισσα Ελισάβετ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Ελισάβετ-Ξεπερνά τα 16 χιλιόμετρα η ουρά

Το λαϊκό προσκύνημα στη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου στην παλαιότερη αίθουσα του κοινοβουλίου, στο Γουεστμίνστερ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι την κηδεία της, την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Περνώντας από τις δύο πλευρές του φερέτρου, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα επιβλητικό βάθρο, οι πολίτες, εμφανώς συγκινημένοι, έσκυβαν το κεφάλι σε ένδειξη σεβασμού – τα μάτια κάποιων ήταν κόκκινα από το κλάμα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στο λαϊκό προσκύνημα. Εκτιμάται ότι πολλοί θα περιμένουν δεκάδες ώρες σε μια ουρά που μπορεί να εκτείνεται σε μήκος ακόμη και 16 χιλιομέτρων.

