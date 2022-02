Βασίλισσα Ελισάβετ: Δίνει προσκλήσεις για το “Πλατινένιο Πάρτι” στα Ανάκτορα

Προσκλήσεις δίνει η βασίλισσα Ελισάβετ για το πάρτι που διοργανώνεται στα Ανάκτορα, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της βασίλισσας στο twitter, αύριο το πρωί ξεκινά η διαδικασία συμμετοχής για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν προσκλήσεις, ώστε να παρευρεθούν στο “Πλατινένιο Πάρτι” στα Ανάκτορα.

🎶🎫 The ballot for your chance to receive a pair of free tickets for the Platinum Party at the Palace will open tomorrow morning.

The concert is just one of the many events throughout this #PlatinumJubilee year – find out more: https://t.co/6RW1hMMKfvpic.twitter.com/qHit0wVnnQ

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 23, 2022