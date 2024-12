Βανουάτου: Έκκληση για βοήθεια από τους κατοίκους που φοβούνται για νεκρούς και παγιδευμένους – «Ο πιο βίαιος σεισμός των τελευταίων 21 ετών»

Σε σοκ και πανικό βρίσκονται οι κάτοικοι στο Βανουάτου μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και καταρρεύσεις κτιρίων.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε πτώματα στην πρωτεύουσα Πορτ Βίλα. Ο δημοσιογράφος, Νταν Μακ Γκάρι που βρίσκεται στο Βανουάτου δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα άτομο είχε σκοτωθεί και τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Ήταν ο πιο βίαιος σεισμός που έχω βιώσει στα 21 χρόνια που ζω στο Βανουάτου και στα νησιά του Ειρηνικού. Έχω δει πολλούς μεγάλους σεισμούς, αλλά ποτέ κανέναν σαν αυτόν», ανέφερε ο δημοσιογράφος. Ο σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Εφάτε, του κύριου νησιού του Βανουάτου, στις 12:47 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

