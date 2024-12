Γιάνις Τίμα: Το «αντίο» του Ολυμπιακού – «Θα τον θυμόμαστε πάντα για το χαμόγελό του»

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και λυπημένοι» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε ανάρτησή της στα social media, μετά την είδηση του θανάτου του Γιάνις Τίμα. Ο 32χρονος φόργουορντ είχε φορέσει τα ερυθρόλευκα τη σεζόν 2018/19 και σε 23 εμφανίσεις είχε 3,4 πόντους, 0,9 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 11,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ο Γιάνις Τίμα εντοπίστηκε νεκρός έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία και την Λετονία πρόκειται για αυτοκτονία.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και λυπημένοι από την τραγική είδηση ότι o πρώην παίκτης μας, Γιάνις Τίμα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την καλή του καρδιά και το χαμόγελό του

Ευχόμαστε στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του δύναμη και γαλήνη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θλίψης. Γιάνις, μακάρι να βρεις αιώνια ειρήνη.

Θα μας λείψεις

💔🙏🏽 We are all shocked and saddened to learn the tragic news, that our former player, Janis Timma has passed away at the age of 32.

We will always remember him for his kind heart and his smile.

Wishing to his family and his loved t strength and peace during this time of… pic.twitter.com/M3wzcz3bDj

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 17, 2024