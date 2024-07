Τζο Μπάιντεν: Ο Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον σεβασμό του στον «φίλο» του

Τον σεβασμό του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, κάνοντας λόγο για «φίλο» του, ο οποίος «πέτυχε πολλά για τη χώρα του, την Ευρώπη και τον κόσμο».

«Ο φίλος μου πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει πετύχει πολλά: για την χώρα του, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Χάρη σε αυτόν, η διατλαντική συνεργασία είναι στενή, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό και οι ΗΠΑ είναι για εμάς καλός και αξιόπιστος εταίρος. Η απόφασή του να μην είναι και πάλι υποψήφιος αξίζει αναγνώρισης», ανέφερε ο καγκελάριος μέσω Χ.

My friend @POTUS Joe Biden has achieved a lot: for his country, for Europe, for the world. Thanks to him, transatlantic cooperation is close, NATO is strong and the USA is a good and reliable partner for us. His decision not to run again deserves respect.

