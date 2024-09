Τζο Μπάιντεν: Η τελευταία του ομιλία στον ΟΗΕ ως πρόεδρος των ΗΠΑ – «Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους ανθρώπους»

Στην τελευταία του ομιλία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους πολίτες όλου του κόσμου να μην υποτάσσονται στην απόγνωση, καθώς πόλεμοι μαίνονται σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι «υπάρχει δρόμος προς τα μπροστά».

Με τέσσερις μήνες να του απομένουν στην εξουσία, ο Μπάιντεν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τους πολέμους στην Ουκρανία, τη Λωρίδα της Γάζας και το Σουδάν να μαίνονται και πιθανότατα να διαρκούν πέρα από την προεδρική του θητεία, που λήγει τον Ιανουάριο.

Αδιαμφισβήτητα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 κυριάρχησε επί προεδρίας Μπάιντεν. Μιλώντας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Μπάιντεν δήλωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέτυχε στην εισβολή του στην Ουκρανία και προέτρεψε τα Ηνωμένα Έθνη να διατηρήσουν την υποστήριξή τους στο Κίεβο μέχρι αυτό να νικήσει τον πόλεμο. Παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένκσι μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μπάιντεν είπε ότι «τα καλά νέα είναι ότι ο πόλεμος του Πούτιν δεν πέτυχε τον κύριο στόχο του. (Ο Πούτιν) σκόπευε να καταστρέψει την Ουκρανία, αλλά η Ουκρανία είναι ακόμα ελεύθερη. (Ο Πούτιν) σκόπευε να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ είναι μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο ενωμένο από ποτέ».

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κουραστούμε, δεν μπορούμε να αποστρέψουμε το βλέμμα μας και δεν θα εγκαταλείψουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, μέχρι να κερδίσει η Ουκρανία με μια δίκαιη, διαρκή ειρήνη», δήλωσε.

Η Ρωσία ελέγχει λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο των ουκρανικών εδαφών, συμπεριλαμβανομένου περίπου του 80% της περιοχής του Ντονμπάς. Ρωσικές δυνάμεις έχουν αρχίσει την εισβολή στην πόλη Βουχλεντάρ της ανατολικής Ουκρανίας, ένα προπύργιο που αντιστέκεται στη ρωσική επίθεση από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με Ρώσους πολεμικούς μπλόγκερ και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπάιντεν πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Ζελένσκι την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, με τον Ουκρανό πρόεδρο να έχει δηλώσει ότι θα παρουσιάσει ένα νέο ουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το σχέδιο μοιάζει πολύ με προηγούμενα σχέδια που ζητούν περισσότερο οπλισμό και υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η αντιμετώπιση της Κίνας και του Ιράν, που υποστηρίζει τόσο τη Χαμάς όσο και τη Χεζμπολάχ, είχαν επίσης μέρος στην ομιλία Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός τόνισε ότι η πρόοδος προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα έθετε τον κόσμο σε πιο ισχυρή θέση για να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη απειλή που θέτει το Ιράν.

«Μαζί πρέπει να στερήσουμε οξυγόνο στους τρομοκράτες πληρεξούσιους του Ιράν και να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ, μα ποτέ πυρηνικό όπλο», σημείωσε ο Μπαίντεν.

Είπε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διαχειριστούν υπεύθυνα τον ανταγωνισμό με την Κίνα, ώστε αυτός να μην εκτραπεί και να στραφεί σε σύγκρουση.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε σε επείγουσες προκλήσεις», είπε και πρόσθεσε: «Πρόσφατα ξαναρχίσαμε τη συνεργασία με την Κίνα για να σταματήσουμε τη ροή θανατηφόρων συνθετικών ναρκωτικών. Εκτιμώ τη συνεργασία. Έχει σημασία για τους ανθρώπους της χώρας μου και πολλούς άλλους σε όλο τον κόσμο».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο Σουδάν, μίλησε σε αυστηρό τόνο προς τους ηγέτες των αντιμαχόμενων πλευρών της χώρας αυτής λέγοντας: «Τερματίστε αυτόν τον πόλεμο τώρα».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Τζο Μπάιντεν στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στους ηγέτες, υπενθυμίζοντάς τους ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από την παραμονή στην εξουσία. Αναλογίστηκε την απόφαση που πήρε το καλοκαίρι να μην διεκδικήσει επανεκλογή και να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

«Το να είμαι πρόεδρος ήταν η τιμή της ζωής μου. Υπάρχουν πολλά άλλα που ήθελα να κάνω. Αλλά όσο αγαπώ τη δουλειά, αγαπώ περισσότερο τη χώρα μου. Αποφάσισα, μετά από 50 χρόνια δημόσιου λειτουργήματος, ήρθε η ώρα η νέα γενιά να τραβήξει το έθνος μου μπροστά».

«Συνάδελφοί μου ηγέτες, ας μην ξεχνάμε ποτέ, ορισμένα πράγματα είναι πιο σημαντικά από την παραμονή στην εξουσία», είπε ο Μπάιντεν. «Είναι οι άνθρωποί σας που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο», κατέληξε.

Δείτε το σχετικό βίντεο

US President Joe Biden:

– Innocent civilians of Gaza are going through hell

– They are facing a dire humanitarian crisis

– Now is the time for Israel and Hamas to agree to ceasefire, hostage deal pic.twitter.com/NGB1IefdLJ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 24, 2024