Βίντεο: Οδηγός εκτοξεύεται μέσα από SUV που φέρνει… τούμπες σε γκρεμό – Κινδύνευσε η ζωή του

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, όπου ένας άνδρας εκτοξεύεται μέσα από το αυτοκίνητό του στην Κίνα.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί κατά τη διάρκεια ενός σόου με «φτιαγμένα» SUV και τζιπ στην επαρχία της Γιουνάν, φαίνεται το αυτοκίνητο να αρχίζει να τουμπάρει από την κορυφή ενός γκρεμού. Καθώς παίρνει τις τούμπες αυτές, από το εσωτερικό του πετάγεται ένας άνδρας, ο οδηγός του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο άνδρας κατά τη διάρκεια της πτώσης του μαύρου τζιπ πετάγεται έξω από την ηλιοροφή, η οποία κατά την πτώση φαίνεται να μην είναι ασφαλισμένη με αποτέλεσμα να πετάγεται έξω από αυτή ο οδηγός.

Όπως μπορεί να δει κάποιος στο βίντεο, το αυτοκίνητο μένει αρχικά στάσιμο στην κορυφή του γκρεμού, λίγο πριν αρχίσει να τουμπάρει ενώ ο θόρυβος από τα χτυπήματα είναι εκκωφαντικός. Χαρακτηριστικές είναι οι φωνές των παρισταμένων που παρακολουθούν το σκηνικό σε όλη του την εξέλιξη.

Το ευτύχημα είναι ότι η τρελή… πορεία τόσο του οδηγού όσο και του αυτοκινήτου σταμάτησαν ξαφνικά, με τον άνδρα να μεταφέρεται σε νοσοκομείο από τους υπόλοιπους οδηγούς, ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένος. Το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Οι αρχές κάνουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Παράλληλα, υπάρχουν υπόνοιες ότι ο οδηγός και ιδιοκτήτης του κατεστραμμένου SUV είχε κάνει ορισμένες τροποποιήσεις στο αυτοκίνητό του, αντίθετα με τους κανονισμούς της εκδήλωσης, που ίσως να ήταν η αιτία του παρ’ ολίγον μοιραίου ατυχήματος.

A driver was thrown from his off-road #vehicle after rolling off cliff during hill climb in #Kunming, Yunnan Province, last Saturday. Luckily, he was still alive. #roadsafety #climb #ORV pic.twitter.com/Ws83HWDmkD

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 23, 2024