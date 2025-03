Τζέι Ντι Βανς: Απρόοπτο με διαδηλωτές για την Ουκρανία ενώ είχε βγάλει βόλτα την τρίχρονη κόρη του

Η ομάδα που διαδήλωνε υπέρ της Ουκρανίας, βρέθηκε μπροστά στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Οχάιο, ενώ εκείνος ήταν μαζί με την τρίχρονη κόρη του.

Σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο που κυκλοφορεί στα social media, ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να συζητάει με τους διαδηλωτές για την Ουκρανία και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Truth matters

Here is video of Vance talking to Ukraine protesters exactly as described

Portraying him as a liar because there’s a clip of protesters at the end of his cordoned street are counterproductive

Stop believing what you want to be true

Also, children are off-limits pic.twitter.com/PVrqF53SUl

