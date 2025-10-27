Τζαμάικα: Εντολές εκκένωσης πολλών περιοχών μετά την αναβάθμιση του τυφώνα Melissa – Είναι ο ισχυρότερος στην Γη για το 2025

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζαμάικα: Εντολές εκκένωσης πολλών περιοχών μετά την αναβάθμιση του τυφώνα Melissa – Είναι ο ισχυρότερος στην Γη για το 2025
Το μάτι του κυkλώνα Melissa

Εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης, παραλιακών, αλλά και πιο ορεινών περιοχών έδωσε η κυβέρνηση στην Τζαμάικα, καθώς πλησιάζει αργά αλλά σταθερά ο τυφώνας Melissa, με καταρρακτώδεις βροχές και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Το πρόβλημα με τον τυφώνα είναι ότι κινείται πολύ αργά,  οπότε μένοντας επάνω από μία περιοχή προκαλεί πολύ περισσότερες καταστροφές. Πλέον ο Melissa χαρακτηρίζεται θανατηφόρος, καθώς αναβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας πέντε -τη μέγιστη ισχύ-  και αναμένεται να φτάσει στην ξηρά της Τζαμάικας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο τυφώνας Melissa, στον οποίον αποδίδονται ήδη 4 θάνατοι ανθρώπων στο νησί Ισπανιόλα, θα μπορούσε να γίνει ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο αργός ρυθμός της Melissa σημαίνει ότι πρόκειται να ρίξει καταρρακτώδεις βροχές στις πληγείσες περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανατηφόρων πλημμυρών και κατολισθήσεων.  “Αυτό το δυναμικό ακραίων βροχοπτώσεων, λόγω της αργής κίνησης, πρόκειται να δημιουργήσει ένα καταστροφικό γεγονός εδώ για την Τζαμάικα”, δήλωσε ο Jamie Rhome, αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) με έδρα τις ΗΠΑ.

 

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα διέταξε εκκενώσεις για τμήματα της πρωτεύουσας Κίνγκστον, ενώ ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί ως “απειλούμενο”.  Μια ενημέρωση από το NHC ανέφερε ότι ο Melissa βρισκόταν περίπου 233 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον της Τζαμάικα. Είχε ταχύτητα μόλις 6 χλμ/ώρα.

Οι πλημμύρες είναι αναπόφευκτες, ανεξάρτητα από το πού θα προσγειωθεί ο τυφώνας Μέλισσα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Μεταφορών της Τζαμάικα.  “Ανεξάρτητα από το πού θα εισέλθει και πού θα εξέλθει, θα υπάρξουν μαζικές πλημμύρες”, δήλωσε ο Ντάριλ Βαζ, υπουργός Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας. “Αυτό θα απαιτήσει από τα άτομα να μετεγκατασταθούν από τις υπάρχουσες θέσεις τους και να μπουν σε καταφύγια”, είπε.

Νωρίτερα ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Desmond McKenzie είχε εκφράσει ανησυχία, ακριβώς γιατί είχε διαπιστωθεί χαμηλή χρήση των καταφυγίων έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.  “Υπάρχουν πάνω από 800 καταφύγια σε ολόκληρη την Τζαμάικα. Από τα 800 καταφύγια που είναι ανοιχτά, μόνο στα 76 παρατηρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα”, δήλωσε ο McKenzie σε συνέντευξη Τύπου.

“Υπάρχουν τέσσερις ενορίες που δεν έχουν κανέναν στα καταφύγια”.  Ο McKenzie δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι “σχεδόν 50.000 άτομα θα πρέπει μετεγκατασταθούν, είτε μετακινούμενοι σε ασφαλείς χώρους είτε στα καταφύγια”.

Οι πανίσχυροι άνεμοι

Οι άνεμοι το μεσημέρι είχαν ταχύτητα πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα και κάποιες ριπές είναι ακόμα ισχυρότερες, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. Πρόκειται για αύξηση των ανέμων κατά σχεδόν 20 χιλιόμετρα την ώρα σε σχέση με το πρωί.

Το κέντρο του τυφώνα της κατηγορίας 5 βρίσκεται  περίπου 290 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον της Τζαμάικα, ενώ έχει από το μεσημέρι αρχίσει να στρέφεται βόρεια προς την Τζαμάικα και τώρα ακολουθεί πορεία,  δυτικά-βορειοδυτικά.

Η ταχύτητα του τυφώνα μετριέται στο έδαφος, αλλά οι πιο ισχυροί άνεμοι συχνά πνέουν δεκάδες ή και εκατοντάδες μέτρα ψηλότερα. Αυτό συμβαίνει επειδή η τριβή από τα δέντρα, τα κτίρια και το φυσικό έδαφος επιβραδύνει τον αέρα κοντά στην επιφάνεια, ενώ η ατμόσφαιρα από πάνω παραμένει ελεύθερη, χωρίς εμπόδια.

Αεροσκάφος της NOAA που πετούσε προς τον Melissa κατέγραψε ανέμους ταχύτητας 220 μιλίων/ώρα μόλις μερικές χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος. Εν τω μεταξύ, οι ταχύτητες ανέμου στο επίπεδο του εδάφους μετρήθηκαν στα 160 μίλια/ώρα, περίπου 320 χιλιόμετρα την ώρα.

Αυτή η διαφορά έχει σημασία σε κοινότητες με υψηλότερο υψόμετρο, όπως το Mandeville, στα 624 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου κατοικούν περίπου 50.000 άνθρωποι. Οι άνεμοι εκεί θα μπορούσαν να είναι έως και πάνω από 100 χιλιόμετρα/ώρα ισχυρότεροι από ό,τι κατά μήκος της ακτής – μια διαφορά που θα μπορούσε να επιφέρει εκθετικά μεγαλύτερο κίνδυνο ζημιών.

 

