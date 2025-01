Τυνησία: Πολύνεκρα ναυάγια σκαφών με μετανάστες – Γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Οι σοροί 13 Σουδανών μεταναστών ανασύρθηκαν και άλλοι 27 αγνοούνται μετά τη βύθιση σκάφους που είχε ξεκινήσει από το Σφαξ την Τετάρτη, στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας, δήλωσε την Πέμπτη Τυνήσιος δικαστικός αξιωματούχος.

Το σκάφος μετέφερε 42 άτομα, όλοι τους Σουδανοί, και δύο άτομα διασώθηκαν, δήλωσε ο δικαστής Φαρίντ Μπεν Τζά. Η Τυνησία αντικατέστησε τη Λιβύη ως το κύριο σημείο αναχώρησης της βόρειας Αφρικής για τους ανθρώπους που φεύγουν από τη φτώχεια και τις συγκρούσεις αλλού στην Αφρική και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες 27 πτώματα μεταναστών ανασύρθηκαν χθες, ενώ άλλοι άλλοι 83 μετανάστες διασώθηκαν μετά από δύο ναυάγια σκαφών στα ανοιχτά της Τυνησίας, όπως δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μεταξύ των 27 σορών που ανασύρθηκαν στα ανοιχτά του (αρχιπελάγους) Κερκένα (ανατολικά) είναι γυναίκες και παιδιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζιέντ Σντίρι, περιφερειακός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας στην πόλη Σφαξ.

Περίπου 110 μετανάστες με προέλευση διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής επέβαιναν σε δύο αυτοσχέδια σκάφη, «τα οποία αναχώρησαν από ακτή κοντά στο Σφαξ τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου προς 1η Ιανουαρίου», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Εθνοφρουράς.

«Επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό άλλων αγνοουμένων μεταναστών», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με τον Σντίρι, 15 από τους 83 ανθρώπους που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Τα δύο σκάφη εντοπίστηκαν περίπου πέντε χιλιόμετρα από την ακτή των νησιών Κερκένα, τόνισε ο αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας. Ένα από αυτά ανετράπη ενώ το άλλο βυθίστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους.

Μαζί με τη Λιβύη, η Τυνησία, της οποίας η ακτογραμμή απέχει σε ορισμένα σημεία λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, είναι ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης στη Βόρεια Αφρική για μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Πολλά ναυάγια έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Το Τυνησιακό Φόρουμ για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα έχει καταγράψει 600 έως 700 θανάτους ή εξαφανίσεις μεταναστών σε ναυάγια που σημειώθηκαν το 2024 στα ανοιχτά των ακτών της Τυνησίας, μετά από περισσότερους από 1.300 θανάτους ή εξαφανίσεις που κατέγραφε το Φόρουμ το 2023.

SHIPWRECK REPORTS⚠️

Yesterday, two terrible shipwrecks occurred off the coast of Tunisia.

The two boats carried: 71 and 48 persons.

Only 83 persons were rescued from the two boats and 27 bodies were recovered.

Most of the survivors rushed to the hospital were in grave… pic.twitter.com/JAwxMK4Roz

— Refugees In Libya (@RefugeesinLibya) January 2, 2025