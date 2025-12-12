TV5 Monde: «Η εκδίκηση της Αθήνας» – Δέκα χρόνια μετά την κρίση Έλληνας υπουργός ηγείται του Eurogroup

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup έχει προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, με μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη να σχολιάζουν την εξέλιξη και τη σημασία της για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με το TV5 Europe, δέκα χρόνια μετά την κρίσιμη περίοδο που η Ελλάδα «κινδύνευε να βγει από την Ευρωζώνη», η Αθήνα «πήρε την εκδίκησή της» καθώς ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέχθηκε την Πέμπτη από τους ομολόγους του για να ηγηθεί του Eurogroup, του οργάνου που συντονίζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε χθες πως «Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες». Του ευχήθηκε επίσης «μια μακρά και γόνιμη θητεία».

Ο ίδιος ο Πιερρακάκης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πριν από δέκα χρόνια, η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες ήταν αν η Ελλάδα θα έφευγε από την Ευρωζώνη. Και όμως, η χώρα άντεξε. Αυτό αποδεικνύει πολλά, τη συλλογική δύναμη του λαού μας και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», αναφέρει το TV5 Europe.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκέρ τόνισε: «Λίγα χρόνια πριν, στο Eurogroup σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν μέτρα για τη διάσωση της Ελλάδας, η οποία βρισκόταν σε πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει διανύσει τόσο μεγάλη πορεία τα τελευταία δέκα χρόνια».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, 42 ετών, είναι υπουργός Οικονομικών από τον Μάρτιο, σημειώνει το γαλλικό μέσο ενημέρωσης, έχοντας προηγουμένως ηγηθεί της μεταρρύθμισης της ελληνικής διοίκησης ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια ως υπουργός Παιδείας.

Κατά την υποψηφιότητά του είχε τονίσει «τη δύναμη της ανθεκτικότητας» που επέδειξε η γενιά του μετά τις αναταράξεις της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική κρίση χρέους κινδύνευσε να προκαλέσει την κατάρρευση της Ευρωζώνης.

Όπως σημειώνει το TV5 Europe, ο ίδιος χαρακτήρισε την κρίση αυτή «υπαρξιακή», επισημαίνοντας «το κόστος της εφησυχασμού, την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Στην εκλογική διαδικασία, ο Πιερρακάκης είχε αντίπαλο τον Βέλγο υπουργό Προϋπολογισμού, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, μέλος του Eurogroup από το 2020.

Οι δύο υποψήφιοι ξεκίνησαν την καμπάνια τους μετά την αιφνίδια παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος κατείχε τη θέση από το 2020 και είχε πρόσφατα επανεκλεγεί.

Όπως σημειώνει το TV5 Europe, το Eurogroup, που δημιουργήθηκε το 1997, συντονίζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των 20 κρατών της Ευρωζώνης, σύντομα 21 με την επικείμενη υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup προετοιμάζει τις μηνιαίες συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και τον εκπροσωπεί σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το G7 Finance, αποκτώντας διεθνή κύρος.

Την ίδια ημέρα, το Eurogroup ξεκίνησε επισήμως τη διαδικασία υποψηφιότητας για μια ακόμη περιζήτητη θέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αυτή του αντιπροέδρου, με στόχο τη διαδοχή του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία στο Φρανκφούρτη λήγει στα τέλη Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το TV5 Europe, το Eurogroup θα επιλέξει έναν από τους υποψηφίους που θα προτείνουν τα κράτη της ευρωζώνης στις αρχές του 2026, με την απόφαση να εγκρίνεται στη συνέχεια από τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών, έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η αντικατάσταση του Ντε Γκίντος θεωρείται «προθέρμανση» ενόψει της λήξης το 2027 των θητειών τριών εκ των έξι μελών του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών κρατών, όπως επισημαίνει το TV5 Europe.