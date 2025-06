Τρόμος στον αέρα: Βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου – Καπνός στον κινητήρα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα) στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ. Ένα αεροπλάνο χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο, έπειτα από φωτιά που φέρεται να σημειώθηκε στον κινητήρα του.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροπλάνο στο Λας Βέγκας να βγάζει σπίθες λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρι Ριντ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές.

Πρόκειται για αεροπλάνο της American Airlines, με αξιωματούχους του Διεθνούς Αεροδρομίου να αναφέρουν πως είδαν καπνό στον αριστερό του κινητήρα.

Το αεροπλάνο, που είχε προορισμό το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, μετέφερε 165 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

#BREAKING Viewers in the central valley have reported seeing a plane with smoke coming from it. Here’s what we know so far >> https://t.co/oAtxu5fmpr pic.twitter.com/S33z2fx4DH

— KTNV | Channel 13 News Las Vegas (@KTNV) June 25, 2025