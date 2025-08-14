Τραγωδία στο Μίσιγκαν: Έξι νεκροί σε σύγκρουση φορτηγού με βαν που μετέφερε μέλη της κοινότητας Άμις

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό παραβίασε πινακίδα STOP και συγκρούστηκε με βαν που μετέφερε μέλη της κοινότητας Άμις, στη βόρεια περιοχή του Μίσιγκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην αγροτική περιοχή Γκίλφορντ της κομητείας Τασκόλα, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Ντιτρόιτ.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά 13 άτομα, εκ των οποίων 10 στο βαν.

6 people dead after a truck crashed into a van carrying members of an Amish group in Michigan https://t.co/QsQnCVGWQG pic.twitter.com/fn6yaJPiZ1 — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) August 13, 2025

«Πολλοί επιβάτες εκτινάχθηκαν από τα οχήματα», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί έξι νεκροί, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών παραμένει άγνωστη.»

Ο υπαστυνόμος Ρόμπερτ Μπάξτερ επιβεβαίωσε ότι τα θύματα προέρχονται από την τοπική κοινότητα Άμις. «Είχαν προσλάβει επαγγελματία οδηγό για το βαν», δήλωσε στο Associated Press, χωρίς να γνωρίζει με βεβαιότητα πού κατευθύνονταν.

Επτά άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

“It’s just a tragedy, a sad tragedy for this community.” https://t.co/vnOs3WV1zD — ABC12WJRT (@ABC12WJRT) August 13, 2025

Δεύτερο ατύχημα με ένα βρέφος νεκρό

Οι Άμις, γνωστοί για την απλή και παραδοσιακή ζωή τους, αποφεύγουν τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων μεταφοράς, επιλέγοντας κυρίως άμαξες με άλογα. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο να ταξιδεύουν με οχήματα όταν οδηγούνται από άτομα εκτός της κοινότητάς τους.

Την ίδια μέρα, μια δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε στη δυτική πλευρά του Μίσιγκαν, όταν ένα βρέφος 4 μηνών σκοτώθηκε σε σύγκρουση φορτηγού με άμαξα των Άμις. Στην άμαξα επέβαιναν ακόμη τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες. Ένα αγοράκι δύο ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τα περιστατικά ως υπενθύμιση της ανάγκης για ιδιαίτερη προσοχή: «Αυτά τα τραγικά δυστυχήματα είναι μια σκληρή υπενθύμιση ότι πρέπει να οδηγούμε με υπομονή και προσοχή σε περιοχές όπου η χρήση άμαξας αποτελεί καθημερινότητα».

Η πολιτεία του Μίσιγκαν φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Άμις στη Βόρεια Αμερική, μετά τις Πολιτείες Οχάιο, Πενσυλβάνια και Ιντιάνα, σύμφωνα με στοιχεία του Elizabethtown College.