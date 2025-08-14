Τραγωδία στο Μίσιγκαν: Έξι νεκροί σε σύγκρουση φορτηγού με βαν που μετέφερε μέλη της κοινότητας Άμις

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΠΑ ΑΜΙΣ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό παραβίασε πινακίδα STOP και συγκρούστηκε με βαν που μετέφερε μέλη της κοινότητας Άμις, στη βόρεια περιοχή του Μίσιγκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην αγροτική περιοχή Γκίλφορντ της κομητείας Τασκόλα, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Ντιτρόιτ.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά 13 άτομα, εκ των οποίων 10 στο βαν.

«Πολλοί επιβάτες εκτινάχθηκαν από τα οχήματα», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί έξι νεκροί, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών παραμένει άγνωστη.»

Ο υπαστυνόμος Ρόμπερτ Μπάξτερ επιβεβαίωσε ότι τα θύματα προέρχονται από την τοπική κοινότητα Άμις. «Είχαν προσλάβει επαγγελματία οδηγό για το βαν», δήλωσε στο Associated Press, χωρίς να γνωρίζει με βεβαιότητα πού κατευθύνονταν.

Επτά άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Δεύτερο ατύχημα με ένα βρέφος νεκρό

Οι Άμις, γνωστοί για την απλή και παραδοσιακή ζωή τους, αποφεύγουν τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων μεταφοράς, επιλέγοντας κυρίως άμαξες με άλογα. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο να ταξιδεύουν με οχήματα όταν οδηγούνται από άτομα εκτός της κοινότητάς τους.

Την ίδια μέρα, μια δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε στη δυτική πλευρά του Μίσιγκαν, όταν ένα βρέφος 4 μηνών σκοτώθηκε σε σύγκρουση φορτηγού με άμαξα των Άμις. Στην άμαξα επέβαιναν ακόμη τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες. Ένα αγοράκι δύο ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τα περιστατικά ως υπενθύμιση της ανάγκης για ιδιαίτερη προσοχή: «Αυτά τα τραγικά δυστυχήματα είναι μια σκληρή υπενθύμιση ότι πρέπει να οδηγούμε με υπομονή και προσοχή σε περιοχές όπου η χρήση άμαξας αποτελεί καθημερινότητα».

Η πολιτεία του Μίσιγκαν φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Άμις στη Βόρεια Αμερική, μετά τις Πολιτείες Οχάιο, Πενσυλβάνια και Ιντιάνα, σύμφωνα με στοιχεία του Elizabethtown College.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
01:00 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πυρκαγιές: Η Ισπανία ζητεί τη βοήθεια της ΕΕ – Μαίνονται οι φωτιές στη χώρα

Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη (13/8) να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση...
23:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό RescEU για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Επιβεβαιώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλά...
23:27 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

New York Times: Η Ευρώπη μάχεται με τις «φονικές» πυρκαγιές και τους θυελλώδεις ανέμους – Η αναφορά στην Ελλάδα

Θέμα στους New York Times έγιναν οι καταστροφικές και «φονικές» πυρκαγιές που πλήττουν πολλές ...
23:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γάζα: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους να μην αποσπά την προσοχή από τον τερματισμό της γενοκτονίας» – Συνέντευξη της εισηγήτριας του ΟΗΕ στον Guardian

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, προειδοποίησε ότι οι κινή...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια