Τραγωδία στην Βραζιλία: Νεκροί και οι 62 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο που συνετρίβη στο Σάο Πάολο

Αεροπλάνο με 62 επιβαίνοντες συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή μιας πόλης στην πολιτεία Σάο Πάολο, στην Βραζιλία, απόψε Παρασκευή (09/08/24), ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν. Ωστόσο ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο δήλωσε ότι κανείς δεν επέζησε της συντριβής.

Η αεροπορική εταιρεία VoePass επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι αεροπλάνο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλχος του Σάο Πάολο συνετρίβη στην πόλη Βινέδο, με 58 επιβάτες και 4 μέλη του πληρώματος. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε τι προκάλεσε το ατύχημα. Δεν είναι προς το παρόν σαφές αν υπάρχουν θύματα στο έδαφος, αν και τα πλάνα δείχνουν το αεροσκάφος να φλέγεται σε περιοχή γεμάτη φυτά.

Σε μια εκδήλωση στη νότια Βραζιλία, ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από το πλήθος να σηκωθεί όρθιο και να τηρήσει ενός λεπτού σιγή καθώς έγινε γνωστή η είδηση. Είπε ότι φαίνεται πως όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους, χωρίς να διευκρινίσει πώς προέκυψε αυτή η πληροφορία.

Οι πυροσβέστες, η στρατιωτική αστυνομία και η αρχή πολιτικής άμυνας έστειλαν ομάδες στο σημείο της συντριβής στο Vinhedo.

Το βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews έδειξε πλάνα από μια μεγάλη περιοχή που φλεγόταν και καπνό που έβγαινε από μια προφανή άτρακτο αεροπλάνου σε μια κατοικημένη περιοχή γεμάτη σπίτια.

Νωρίτερα, πλάνα από το GloboNews και μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα αεροπλάνο να πέφτει σχεδόν κάθετα προς τα κάτω κάνοντας μικρούς κύκλους ή στροβιλιζόμενο, στον αέρα.

