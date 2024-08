Βραζιλία: Συνετρίβη αεροπλάνο με 62 επιβαίνοντες στο Σάο Πάολο – Βίντεο από την στιγμή της πτώσης

Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη στο Σάο Πάολο στην Βραζιλία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα στροβιλο-ελικοφόρο ATR.

To αεροπλάνο με 62 επιβαίνοντες συνετρίβη στα περίχωρα της πόλης Βινιέντο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Τα πλάνα δείχνουν το αεροπλάνο να είναι ακυβέρνητο και να πέφτει σχεδόν σαν πέτρα και χωρίς να έχει καθόλου ώση από τους κινητήρες του. To αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 80 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης του Σάο Πάολο.

