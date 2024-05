Τραγωδία στην Μαγιόρκα: Η διαφήμιση για την ταράτσα που κατέρρευσε και ο νεκρός ήρωας από την Σενεγάλη

Δύο Γερμανοί τουρίστες, ένας Σενεγαλέζος και μια Ισπανίδα εργαζόμενη σκοτώθηκαν από την κατάρρευση οροφής σε μπαρ- εστιατόριο, στο τουριστικό νησί Μαγιόρκα της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες νήσους.

«Τα θύματα είναι δύο Γερμανίδες ηλικίας 20 και 30 ετών, μία Ισπανίδα εργαζόμενη ηλικίας 23 ετών και ένας 44χρονος Σενεγαλέζος», επεσήμανε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Υπάρχουν και 16 τραυματίες. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επεσήμανε τη νύκτα στο Χ ότι από αυτούς οι επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση και οι εννέα σε «σοβαρή». Όλοι τους «διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Πάλμα», πρωτεύουσας του νησιού Μαγιόρκα.

❗💥🇪🇸 – In Spain, emergency teams continue to work on the collapse of the Medusa Beach Club in Playa de Palma.

Firefighters ask those present at the site of the collapse to remain silent to find out if there are any more victims.

So far, four deaths have been confirmed, 27… pic.twitter.com/0aPskv7MBP

