Τραγωδία στην Κίνα: Πάνω από 30 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολίσθησης – ΒΙΝΤΕΟ

Πάνω από τριάντα άνθρωποι αγνοούνταν χθες Σάββατο σε χωριό στην Κίνα εξαιτίας κατολίσθησης στην επαρχία Σετσουάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η καταστροφή εκτυλίχτηκε περί τις 11:50 (τοπική ώρα· 05:50 ώρα Ελλάδας) στο χωριό Τζινπίνγκ, κοντά στη Γιμπίν. «Δέκα σπίτια θάφτηκαν, πάνω από 30 άνθρωποι κηρύχθηκαν αγνοούμενοι και περίπου 200 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και μεταφέρθηκαν σε κέντρα υποδοχής», εξήγησε το CCTV.

Το υπουργείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε πως ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν επιτόπου και αναζητούσαν επιζώντες. Δυο άνθρωποι σώθηκαν, κατά την ίδια πηγή.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνέστησαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα από το χωριό, καθώς η κατολίσθηση συνεχιζόταν ακόμη.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε τις αρχές να κάνουν «το παν» για να «διασωθούν αγνοούμενοι, να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των θυμάτων και να υπάρξει σωστή διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής».

Οι αρχές αποδέσμευσαν 30 εκατομμύρια γιούαν (περίπου 4 εκατ. ευρώ) για να υποστηριχτούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

