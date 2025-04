Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα

Τραγωδία στην Κολκάτα της Ινδίας, όταν τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, εξαπλώθηκε ραγδαία και παγίδευσε δεκάδες ενοίκους στο εσωτερικό του πολυώροφου κτηρίου. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολκάτα, Μανότζ Βέρμα, «πολλοί διασώθηκαν από τα δωμάτια και την ταράτσα του ξενοδοχείου», ενώ πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής.

At least 15 people have been killed as a major fire broke out at a hotel in central Kolkata’s Mechuapatti area on Tuesday night. The incident occurred at around 8:15 pm causing panic in the area.#FireAccident #WestBengal #Death https://t.co/WLcXQBRbZx pic.twitter.com/7fq1a9NvJl

— News18 (@CNNnews18) April 30, 2025