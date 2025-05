Τραγωδία στην Γάζα: Ξεκληρίστηκε οικογένεια από ισραηλινό βομβαρδισμό – Σκοτώθηκαν τα 9 από τα 10 παιδιά μίας γιατρού

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα έπληξε το σπίτι μιας γιατρού και σκότωσε εννέα από τα 10 παιδιά της, αναφέρει το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται η γιατρός, στην πόλη Χαν Γιουνίς.

Το νοσοκομείο Nasser δήλωσε ότι ένα από τα παιδιά της δρος Alaa al-Najjar και ο σύζυγός της τραυματίστηκαν, αλλά επέζησαν. Ο Graeme Groom, ένας Βρετανός χειρουργός που εργάζεται στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι χειρούργησε το 11χρονο αγόρι της που επέζησε.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε ο διευθυντής του υπουργείου Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς και επαληθεύτηκε από το BBC έδειχνε μικρά καμένα σώματα να ανασύρονται από τα ερείπια ενός χτυπήματος στο Χαν Γιουνίς.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι τα αεροσκάφη του έπληξαν “έναν αριθμό υπόπτων” στο Χαν Γιουνίς την Παρασκευή και “ο ισχυρισμός σχετικά με τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενους πολίτες είναι υπό εξέταση”.

Dr. Alaa Al-Najjar, a pediatrician at Al-Tahrir Hospital in Nasser Medical Complex, is a mom of ten kids — the oldest just 12 years old.

She left for work with her husband, Dr. Hamdi Al-Najjar, who dropped her off and returned home. Just minutes later, a missile hit their… pic.twitter.com/qs0FUsUjpt

