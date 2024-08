Τραγωδία στην Γαλλία: Εντοπίστηκε νεκρός ο πιλότος του αεροσκάφους που συνετρίβη κατά την διάρκεια επίδειξης

Νεκρός βρέθηκε ο πιλότος του παλαιού εκπαιδευτικού αεροσκάφους Fouga Magister που συνετρίβη ενώ συμμετείχε σε αεροπορική επίδειξη στο Λαβαντού της νότιας Γαλλίας, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Η σορός του πιλότου ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ανακοίνωσε η περιφέρεια του Βαρ. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Στην επίδειξη επρόκειτο να λάβει μέρος και το ακροβατικό σμήνος Patrouille de France, που όμως ακύρωσε την εμφάνισή του μετά το δυστύχημα.

