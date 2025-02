Τραγικός θάνατος για 17χρονη αθλήτρια: Μπάρα με βάρος 300 κιλά τσάκισε τον αυχένα της κατά τη διάρκεια άσκησης – Σκληρές εικόνες

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 17χρονη αθλήτρια του powerlifting στην Ινδία την ώρα που έκανε προπόνηση όταν η μπάρα με βάρος 300 κιλά τσάκισε τον αυχένα της κατά τη διάρκεια εκτέλεσης άσκησης.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η Yashtika Acharya με τη βοήθεια του προπονητή της να ετοιμάζεται να κάνει βαθύ κάθισμα έχοντας τοποθετήσει την μπάρα στην αρχή του αυχένα της, αντί για τη μέση του πάνω μέρους της πλάτης όπως πρέπει για να γίνει σωστά η εκτέλεση της άσκησης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των γυμναζομένων.

Η κοπέλα την ώρα που απελευθερώνει την μπάρα από τη βάση της, έχοντας τον προπονητής της πίσω της να την κρατά, έχει ήδη δώσει στον αυχένα της μια κακή κλίση προς τα μπρος. Μην μπορώντας να αντέξει το βάρος, η μπάρα της τσακίζει τον αυχένα με την κοπέλα να βρίσκει ακαριαία τον θάνατο. Η άτυχη αθλήτρια διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο προπονητής της που προσπάθησε να την συγκρατήσει έπεσε μαζί της και υπέστη ελαφρά τραύματα από το χτύπημα.

Σημειώνεται ότι παρά το νεαρό της ηλικίας της, η αθλήτρια είχε ήδη πολλές διακρίσεις στην κατηγορία της. Προβληματισμό πάντως προκαλεί το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα τέτοιου είδους ατυχήματα, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι οι αθλητές δεν πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, καθώς το υπερβολικό βάρος μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα.

⚠️ Disturbing visuals ⚠️

Powerlifter Yashtika Acharya (17 years old) d!ed in the gym While lifting 270 kg weight on Squaty, the rod fell on her neck, Bikaner Rajasthan

