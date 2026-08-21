Τραμπ: «Τρολάρει» με AI εικόνα τα σενάρια διαδοχής της Κάρολαϊν Λέβιτ – Είναι «ο καλύτερος εκπρόσωπος Τύπου»

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Ενώ το πολιτικό παρασκήνιο στην Ουάσινγκτον «βράζει» για το ποιος θα αναλάβει τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Κάρολαϊν Λέβιτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, «τρολάροντας» ανοιχτά τα ΜΜΕ που εξετάζουν υποψηφίους για τη θέση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης στο Truth Social μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη (AI), που τον απεικονίζει στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου να απευθύνεται στους δημοσιογράφους, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Ο Καλύτερος Εκπρόσωπος Τύπου».

Η ανάρτηση αυτή έγινε εν μέσω οργιώδους παρασκηνίου για το ποιος θα διαδεχθεί τη Λέβιτ, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποχωρεί στο τέλος του μήνα, για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Τα σενάρια διαδοχής και οι επικρατέστεροι

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Daily Mail, ο 48χρονος Σκοτ Τζένινγκς, πολιτικός σχολιαστής του CNN, αρθρογράφος της βρετανικής εφημερίδας και «μαύρο πρόβατο» του ειδησεογραφικού δικτύου, προορίζεται από τη διευθύντρια του επιτελείου του Τραμπ, Σούζι Ουάιλς, για τη θέση.

Ο Τζένινγκς, πρώην βοηθός του Τζορτζ Μπους του νεότερου, είναι γνωστός για τις σθεναρές υπερασπίσεις του Τραμπ στον αέρα του CNN.

«Είναι δική του αν τη θέλει. Και τη θέλει», ανέφερε πηγή που βρίσκεται κοντά στον Τζένινγκς.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές πως θα προτιμούσε μια γυναίκα για τη θέση, παρότι τρέφει εκτίμηση για τον Τζένινγκς.

Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι η πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας Αλίνα Χάμπα, η οποία φέρεται να έχει πιέσει παρασκηνιακά για το πόστο, αλλά και η Ελίζαμπεθ Πίπκο, πρώην μοντέλο και εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών (RNC), που διαθέτει επίσης υποστηρικτές.

Παρά τις πιέσεις που ασκούνται στα στελέχη του Λευκού Οίκου από διάφορες πλευρές, ρεπορτάζ των Semafor και CNN επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν βιάζεται να λάβει την απόφαση, την οποία θα πάρει αποκλειστικά ο ίδιος.

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Το «απαράδεκτο» πόστο και το εναλλακτικό μοντέλο

Η διαδοχή της Λέβιτ θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία. «Είναι μια τρελή δουλειά. Μια αχαριστη δουλειά. Και τώρα θα πρέπει να ακολουθήσουν και να συγκρίνονται συνεχώς με την Κάρολαϊν», δήλωσε ενημερωμένη πηγή στη Daily Mail.

Πηγή ανέφερε επίσης ότι ο αντικαταστάτης ενδέχεται να μην προέρχεται από την υπάρχουσα ομάδα Tύπου του Τραμπ: «Είναι όλοι τους εξαιρετικοί άνθρωποι, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι ο πρόεδρος θα επιλέξει κάποιον εκτός του κτιρίου».

Η Daily Mail αποκάλυψε επιπλέον την πρωτότυπη πρακτική που εφαρμόστηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας της Λέβιτ, όπου μέλη του υπουργικού συμβουλίου ανέλαβαν ρόλο εκπροσώπου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σημείωσαν ιδιαίτερα επιτυχημένες εμφανίσεις στο βήμα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, η ομάδα επικοινωνίας της διοίκησης Τραμπ μετρά ήδη κι άλλες απώλειες, καθώς η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο διευθυντής μέσων ενημέρωσης, Σόνι Τζόι Νέλσον, είχε αποχωρήσει νωρίτερα μέσα στο έτος.