Τραμπ: Θα χρειαστεί να κάνει «τηλεφωνήματα» σήμερα για τις εχθροπραξίες μεταξύ Ταϊλάνδης – Καμπότζης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε σαφές χθες Τρίτη πως σχεδιάζει να παρέμβει για να σταματήσει η νέα ανάφλεξη στα σύνορα της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, όπου οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών ενεπλάκησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τουλάχιστον 11 νεκρούς από την Κυριακή, λέγοντας πως θα τηλεφωνήσει στους ηγέτες των κυβερνήσεών τους.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια χθες, αφιερωμένης στην προβολή της οικονομικής πολιτικής του, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που καυχιέται πως έβαλε τέλος «σε οκτώ πολέμους», είπε χαρακτηριστικά πως «αύριο θα χρειαστεί να κάνω τηλεφωνήματα».

Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Όρος Πόκονο, ο κ. Τραμπ υποστήριξε πως ελάχιστοι άλλοι θα μπορούσαν «να κάνουν ένα τηλεφώνημα και να σταματήσουν έναν πόλεμο ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές χώρες, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη».

Θύμισε προηγούμενες ειρηνευτικές συμφωνίες που όπως τόνισε συνέβαλε να κλειστούν, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπογράφτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά πλέον έχει καταρρεύσει.

