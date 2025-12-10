Τραμπ: Θα χρειαστεί να κάνει «τηλεφωνήματα» σήμερα για τις εχθροπραξίες μεταξύ Ταϊλάνδης – Καμπότζης

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε σαφές πως σχεδιάζει να παρέμβει για να σταματήσει η νέα ανάφλεξη στα σύνορα της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης. Θα τηλεφωνήσει στους ηγέτες των κυβερνήσεών τους.
  • Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών ενεπλάκησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τουλάχιστον 11 νεκρούς από την Κυριακή, ενώ ο Τραμπ καυχιέται πως έβαλε τέλος «σε οκτώ πολέμους».
  • Ο κ. Τραμπ δήλωσε πως «αύριο θα χρειαστεί να κάνω τηλεφωνήματα», τονίζοντας πως ελάχιστοι άλλοι θα μπορούσαν «να κάνουν ένα τηλεφώνημα και να σταματήσουν έναν πόλεμο ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές χώρες».
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Θα χρειαστεί να κάνει «τηλεφωνήματα» σήμερα για τις εχθροπραξίες μεταξύ Ταϊλάνδης – Καμπότζης
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε σαφές χθες Τρίτη πως σχεδιάζει να παρέμβει για να σταματήσει η νέα ανάφλεξη στα σύνορα της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, όπου οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών ενεπλάκησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τουλάχιστον 11 νεκρούς από την Κυριακή, λέγοντας πως θα τηλεφωνήσει στους ηγέτες των κυβερνήσεών τους.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια χθες, αφιερωμένης στην προβολή της οικονομικής πολιτικής του, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που καυχιέται πως έβαλε τέλος «σε οκτώ πολέμους», είπε χαρακτηριστικά πως «αύριο θα χρειαστεί να κάνω τηλεφωνήματα».

Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Όρος Πόκονο, ο κ. Τραμπ υποστήριξε πως ελάχιστοι άλλοι θα μπορούσαν «να κάνουν ένα τηλεφώνημα και να σταματήσουν έναν πόλεμο ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές χώρες, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη».

Θύμισε προηγούμενες ειρηνευτικές συμφωνίες που όπως τόνισε συνέβαλε να κλειστούν, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπογράφτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά πλέον έχει καταρρεύσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

08:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Το Κίεβο μεταξύ πολέμου και εκλογών – Τι ζητεί ο Ζελένσκι από ΗΠΑ και Ευρώπη για τη διεξαγωγή τους σε «60-90 ημέρες»

Ενώ η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία απαγορεύεται δια του νόμου λόγω του πολέμου, ο Βολοντίμι...
06:47 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σαντού

Δώδεκα άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο ύστερα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο...
06:08 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ – Βολιβία: Αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις ύστερα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ και η Βολιβία επανέφεραν και επίσημα τις διπλωματικές σχέσεις τους, μετά από δύο χρό...
05:08 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ροντ Πέιτζ: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο πρώτος Αφροαμερικανός Υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ροντ Πέιτζ, ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στην εκ...
