Τραμπ: «Πολύ σύντομα» οι ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία με την Ουκρανία για τα σπάνια μέταλλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (20/3) ότι η Ουάσινγκτον θα υπογράψει «πολύ σύντομα» μια συμφωνία με την Ουκρανία για τα μέταλλα και τους φυσικούς πόρους.

#WATCH | US President Donald Trump says, “…We’re also signing agreements in various locations to unlock rare earths and minerals and lots of other things all over the world. But in particular, with Ukraine, we are doing very well with regard to Ukraine and Russia and one of the… pic.twitter.com/7oUdfIHHVB

— ANI (@ANI) March 20, 2025