Γαλλία: Νέα «υπόθεση Πελικό» συγκλονίζει την χώρα – 47χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε τουλάχιστον 17 γυναίκες επί μια δεκαετία

Νέα «υπόθεση Πελικό» συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς επί τουλάχιστον μία δεκαετία ένας 47χρονος άνδρας βίαζε γυναίκες, κάνοντας χρήση ενός ισχυρού υπνωτικού, κυρίως στην Εξ-ον-Προβάνς και τη Μασσαλία, σύμφωνα με το σχετικό κατηγορητήριο. Η Γενική Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κατηγορούμενος θα δικαστεί στο Κακουργιοδικείο της Μπους-ντι-Ρον.

Συγκεκριμένα, 17 είναι οι γυναίκες που έχουν στραφεί εναντίον του 47χρονου, ο οποίος παρίστανε τον υπνοθεραπευτή και πρότεινε στα θύματά του να τους κάνει «θεραπεία» μέσω ύπνωσης.

