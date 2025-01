Τραμπ: Οι υψηλοί προσκεκλημένοι στην ορκωμοσία του – Οι πλούσιοι και οι υψηλόβαθμοι

Ο πλούτος όλου του κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στο Καπιτώλιο για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο νέος πρόεδρος είχε καλέσει τους πάμπλουτους φίλους του, πολλούς από τους οποίους όρισε υπουργούς στην νέα του κυβέρνηση, όπως ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, για τον οποίoν έφτιαξε ειδικό υπουργείο, της Αποτελεσματικής Διακυβέρνησης.

Το γέλιο της Μελόνι, η μόνη ευρωπαία εκπρόσωπος ήταν χαρακτηριστικό των συναισθημάτων που επικράτησαν στο Καπιτώλιο. Δίπλα της ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, είχε ξεκαρδιστεί.

📹 WATCH | Elon Musk at the Capitol Rotunda ahead of Donald Trump’s inauguration ceremony as President pic.twitter.com/c2YWxQvwDT — VOZ (@Voz_US) January 20, 2025

Μεταξύ των πιο γνωστών ήταν πλην του Έλον Μασκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και o πρόεδρος της Google Sundar Pichai.

Washington DC, USA: Elon Musk, Amazon founder Jeff Bezos, and Google CEO Sundar Pichai were seen at the Capitol Rotunda for the inauguration of President-elect Donald Trump as the 47th President of the United States (Video Credit: Donald J. Trump/ YouTube) pic.twitter.com/sEmrST1Zey — IANS (@ians_india) January 20, 2025