Τραμπ: «Κάντε υπομονή, μην είστε αδύναμοι» το μήνυμά του για τους δασμούς – «Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές και «καμπανάκι» από την JPMorgan Chase

Καθώς οι αγορές αντιμετωπίζουν μία από τις πιο δύσκολες ημέρες τους εδώ και δεκαετίες, με την «Μαύρη Δευτέρα» να προκαλεί ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να υπερασπίζεται την πολιτική των δασμών, παρά τη γενική αναταραχή που έχει προκαλέσει.

Ο Τραμπ ανήρτησε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τον κόσμο να μην είναι «αδύναμος» ή «ηλίθιος», παρά την πίεση που δέχονται οι αγορές λόγω των αυξήσεων στους δασμούς του.

Στην ανάρτησή του, έγραψε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και δεκαετίες. Μην είστε αδύναμοι! Μην είστε ηλίθιοι! Μην είστε PANICAN (ένα νέο κόμμα βασισμένο σε αδύναμους και ηλίθιους ανθρώπους!)».

The United States has a chance to do something that should have been done DECADES AGO. Don’t be Weak! Don’t be Stupid! Don’t be a PANICAN (A new party based on Weak and Stupid people!). Be Strong, Courageous, and Patient, and GREATNESS will be the result!

