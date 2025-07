Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πυραύλους Patriot στην Ουκρανία – «Δεν είναι ικανοποιημένος» απ’ όσα συμβαίνουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να στείλει πυραύλους Patriot στην Ουκρανία, τους οποίους, όπως είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες, θα τους χρειαστεί η χώρα για την άμυνά της.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» από όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

‘It’s very expensive’ – Trump decided to count the money before sending Ukraine new Patriot system pic.twitter.com/xSFahgUQcn



Στις αρχές της εβδομάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν περισσότερα όπλα στο Κίεβο, κυρίως αμυντικά, ώστε να βοηθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις να υπερασπιστούν τη χώρα, απέναντι στις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις.

US President Trump says that Ukraine has asked for an additional Patriot air defense system and that the US is currently considering the request.

“They’re doing it because they want to prevent death. They are getting hit hard, very hard. So we’re looking into it.” pic.twitter.com/TrF0ljwZsB

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) July 9, 2025