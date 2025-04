Τραμπ: Ευχές για καλό Πάσχα με… ειρωνεία για «τους τρελούς ακροαριστερούς και τον ηλίθιο Μπάιντεν»

Ευχές για καλό Πάσχα έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ που δεν παρέλειψε να πετάξει τα καρφιά του για «τους τρελούς ακροαριστερούς και τον ηλίθιο Μπάιντεν».

«Καλό Πάσχα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών αριστερών τρελών που αγωνίζονται και σχεδιάζουν τόσο σκληρά για να φέρουν πίσω στη χώρα μας δολοφόνους, βαρόνους ναρκωτικών, επικίνδυνους φυλακισμένους, διανοητικά παράφρονες και τα γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13 και όσους δέρνουν τις συζύγους τους», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και συνέχισε: «Καλό Πάσχα επίσης στους αδύναμους και ανεπαρκείς δικαστές και τους αξιωματούχους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η μοχθηρή επίθεση στο Έθνος μας, μια επίθεση τόσο βίαιη που δεν θα ξεχαστεί ποτέ! Ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν επέτρεψε σκόπιμα σε εκατομμύρια εγκληματίες να εισέλθουν στη Χώρα μας, εντελώς ανεξέλεγκτα, μέσω μιας Πολιτικής Ανοιχτών Συνόρων που θα μείνει στην ιστορία ως η πιο ολέθρια πράξη που διαπράχθηκε ποτέ στην Αμερική».

Παράλληλα επανέλαβε την άποψη του ότι στις εκλογές του 2020 έγινε νοθεία με το σύστημα Auto Pen προκειμένου να εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν. «Ήταν, μακράν, ο χειρότερος και πιο ανίκανος Πρόεδρος μας, ένας άνθρωπος που δεν είχε απολύτως καμία ιδέα για το τι έκανε. Αλλά σε αυτόν, και στο πρόσωπο που λειτούργησε και χειραγώγησε το (σ.σ. σύστημα αυτόματης υπογραφής) Auto Pen (ίσως ο πραγματικός μας Πρόεδρος!), και σε όλους τους ανθρώπους που έκλεψαν στις Προεδρικές Εκλογές του 2020 προκειμένου να εκλεγεί αυτός ο άκρως καταστροφικός ηλίθιος, σας εύχομαι, με μεγάλη αγάπη, ειλικρίνεια και στοργή, ένα πολύ Καλό Πάσχα!!!», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Happy Easter to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting and scheming so hard to bring Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, the Mentally Insane, and well known MS-13 Gang Members and Wife Beaters, back into our Country. Happy Easter also to the WEAK and…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 20, 2025