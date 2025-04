Σύμβουλος θρησκευτικών θεμάτων του Τραμπ: «Οι χριστιανοί πρέπει να επισκέπτονται το Ισραήλ για να μπουν στον παράδεισο»

«Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους Χριστιανούς να επισκεφτούν το Ισραήλ προτού μπουν στον παράδεισο» δήλωσε η Σύμβουλος θρησκευτικών θεμάτων του Ντόναλντ Τραμπ, Πόλα Γουάιτ, κατά την διάρκεια συνομιλίας που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

Η δήλωση αυτή της στενής συνεργάτιδας του προέδρου των ΗΠΑ, προκάλεσε αντιδράσεις καθώς υπάρχουν στοιχεία για καταστολή του χριστιανικού στοιχείου στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Γουάιτ υιοθέτησε τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου ότι οι αναφορές σχετικά με διώξεις χριστιανών Παλαιστινίων από το Ισραήλ είναι μέρος μιας «ψευδούς αφήγησης», που πιθανώς χρηματοδοτείται από το Κατάρ ή το Ιράν.

«Υπάρχει μια ψευδής αφήγηση που προωθείται – ότι το Ισραήλ είναι αντιχριστιανικό. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια» δήλωσε η σύμβουλος θρησκευτικών θεμάτων του Τραμπ και πρόσθεσε ότι τέτοια αφηγήματα έχουν ως στόχο να «διχάσουν τις κοινότητες πίστης».

«Πρόκειται για ψεύτικες ειδήσεις», υποστήριξε από την μεριά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Trump’s Protestant faith advisor Paula White says Christians should be “mandated to go to Israel before you get to heaven.”

