Τραμπ: Δημοσιοποιεί βίντεο-σοκ που ισχυρίζεται ότι εικονίζει φονική επίθεση στην Υεμένη – Σκληρές εικόνες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε την Παρασκευή (4/4) βίντεο που κατ’ αυτόν δείχνει δεκάδες μαχητές του κινήματος των Χούθι καθώς σκοτώνονται σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην Υεμένη, συνοδεύοντάς το με το σαρκαστικό επιφώνημα «ουπς», μέσω Truth Social.

Οι εικόνες, ασπρόμαυρες, τραβηγμένες από ψηλά —κατά πάσα πιθανότητα από στρατιωτικό drone— δείχνουν δεκάδες ανθρώπους που έχουν σχηματίσει κύκλο, προτού πέσει βόμβα.

President Donald J. Trump has shared video footage on TruthSocial depicting a United States Air Force airstrike targeting Houthi personnel. The video shows a gathering of personnel awaiting orders for an potential attack.#Breaking #Yemen #Houthis pic.twitter.com/bTQyaahfgp

