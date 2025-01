Τραμπ: Δεν αποκλείει την χρήση στρατού για τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας – «Τελεσίγραφο» στη Χαμάς για τους ομήρους

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να αποκτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας κατά τη διάρκεια δηλώσεων προς τον Τύπο την Τρίτη.

Ερωτηθείς ευθέως αν θα απέκλειε τη χρήση “στρατιωτικού ή οικονομικού εξαναγκασμού” για να πετύχει τον στόχο του να αποκτήσει αυτά τα εδάφη, ο εκλεγμένος πρόεδρος απάντησε “όχι”. “Όχι, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για κανένα από αυτά τα δύο, αλλά μπορώ να πω το εξής: τα χρειαζόμαστε για την οικονομική μας ασφάλεια”, είπε.

Το προφανές άνοιγμά του στη χρήση του στρατού για την επίτευξη αυτών των στόχων έρχεται παρά τις υποσχέσεις του να αποφύγει τους πολέμους μόλις ορκιστεί. “Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο”, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της νικητήριας ομιλίας του μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024. “Θα σταματήσω τους πολέμους”.

Πάντως, μετά την εκλογή του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση τόσο της διώρυγας του Παναμά όσο και της Γροιλανδίας. Τα σχόλιά του την Τρίτη ήταν η πρώτη φορά που πρότεινε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να το πράξει.

Ερωτηθείς αργότερα αν θα χρησιμοποιούσε τον στρατό και εναντίον του Καναδά, τον οποίο επίσης έχει θέσει μεταξύ των στόχων που θα ήθελε να αποκτήσουν οι ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: “Όχι, οικονομική δύναμη”.

NEW: President-elect Trump says he intends to change the name of the Gulf of Mexico to the “Gulf of America.”

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι αν οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα δεν απελευθερωθούν μέχρι την ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου, “θα ξεσπάσει κόλαση στη Μέση Ανατολή”.

“Δεν θα είναι καλό για τη Χαμάς και δεν θα είναι καλό, ειλικρινά, για κανέναν. Θα ξεσπάσει η κόλαση. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, αλλά αυτό είναι”, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι “δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε γίνει” η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο εκλεκτός του Τραμπ για να υπηρετήσει ως ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή κατά την διακυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές “σημειώνουν μεγάλη πρόοδο” όσον αφορά μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Σε δηλώσεις του με τον επερχόμενο πρόεδρο την Τρίτη, ο Witkoff δήλωσε ότι είναι “πραγματικά αισιόδοξος ότι μέχρι την ορκωμοσία, θα έχουμε κάποια καλά πράγματα να ανακοινώσουμε εκ μέρους του προέδρου”. Ο Witkoff δήλωσε ότι θα επιστρέψει αύριο στη Ντόχα, όπου διεξάγονται διαπραγματεύσεις.

“Είναι ο πρόεδρος, η φήμη του, τα πράγματα που έχει πει που καθοδηγούν αυτή τη διαπραγμάτευση, και έτσι ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα σώσουμε μερικές ζωές”, δήλωσε ο Witkoff.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να “κλιμακωθεί”, δήλωσε σήμερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στον σπίτι του, στο Mar-a-Lago. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι “πολύ πιο περίπλοκος” τώρα και ότι θα μπορούσε να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Ο Τραμπ επέκρινε την διαπραγματευτική τακτική του προέδρου Τζο Μπάιντεν με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των δηλώσεων και προειδοποίησε ότι ο πόλεμος, “θα μπορούσε να κλιμακωθεί”. “Αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να κλιμακωθεί και να γίνει πολύ χειρότερος από ό,τι είναι τώρα”, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με το πόσο σύντομα σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε: “Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, αλλά ξέρω ότι ο Πούτιν θα ήθελε να συναντηθεί. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να συναντηθούμε πριν από τις 20 του μηνός, το οποίο μισώ γιατί ξέρετε ότι κάθε μέρα άνθρωποι – πολλοί, πολλοί νέοι άνθρωποι σκοτώνονται – στρατιώτες”.

Στη συνέχεια ο Τραμπ υποστήριξε: “Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ. Σας εγγυώμαι ότι, αν ήμουν πρόεδρος, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί ποτέ”.

President-elect Donald Trump suggested he’d look to expand US influence in the Western Hemisphere, including by changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America during a press conference Tuesday at his Mar-a-Lago resort https://t.co/o6qp1tVFZL pic.twitter.com/qujkkqQdmb

— Bloomberg (@business) January 7, 2025