Τραμπ: Από τις συζητήσεις στη Μόσχα θα εξαρτηθεί η επιβολή κυρώσεων σε χώρες που συναλλάσσονται με τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (5/8) απευθυνόμενος στον Τύπο πως σκοπεύει να λάβει αποφάσεις για το εάν και κατά πόσον θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και άλλα προϊόντα από τη Ρωσία μετά τις συναντήσεις που προγραμματίζει να έχει αργότερα σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, με Ρώσους αξιωματούχους την Τετάρτη (6/8) στη Μόσχα.

President Trump: We have a meeting with Russia tomorrow. We’re going to see what happens.

According to Russian media, a plane that may be carrying US special envoy Witkoff has departed from the United States for Russia. pic.twitter.com/u4gPh1Qsoz

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 5, 2025