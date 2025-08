ΗΠΑ: Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ για συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία – Ορατό το ενδεχόμενο επιβολής πιο σκληρών κυρώσεων

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα βρίσκεται την Τετάρτη (6/8) στη Μόσχα για συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα της επίσκεψης Γουίτκοφ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

🇺🇸⚔️🇷🇺US Representative to NATO Whitaker says that Witkoff will be in Moscow this weekend pic.twitter.com/VxcLaDWjRg

— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) August 3, 2025