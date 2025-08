Γάζα: Ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ υπόσχεται περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια μετά την επίσκεψή του

Ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, πραγματοποίησε την Παρασκευή (1/8) επίσκεψη στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας, και υποσχέθηκε ότι θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, την ώρα που η πίεση εντείνεται στο Ισραήλ απέναντι στις ανθρώπινες απώλειες στον παλαιστινιακό θύλακα που λιμοκτονεί.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ δήλωσε ότι η σημερινή επίσκεψή του στη Γάζα έχει στόχο την «επεξεργασία ενός σχεδίου για την παράδοση τροφίμων και τη χορήγηση ιατρικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας».

«Σήμερα περάσαμε πάνω από πέντε ώρες στη Γάζα», έγραψε ο Στιβ Γουίτκοφ στην πλατφόρμα X. «Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να δοθεί στον @POTUS (τον πρόεδρο Τραμπ) μια σαφής αντίληψη της ανθρωπιστικής κατάστασης και να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την παροχή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στον λαό της Γάζας», δήλωσε.

This morning I joined @SEPeaceMissions Steve Witkoff for a visit to Gaza to learn the truth about @GHFUpdates aid sites. We received briefings from @IDF and spoke to folks on the ground. GHF delivers more than one million meals a day, an incredible feat! pic.twitter.com/GyVK5cwNgZ

— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) August 1, 2025