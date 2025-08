Τραμπ: Απέλυσε την επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας που ανακοίνωσε αύξηση της ανεργίας στις ΗΠΑ

Tην απόλυση της επιτρόπου του Γραφείου Στατιστικής για την Εργασία στις ΗΠΑ, Έρικα Λ. ΜακΕντάρφερ, διέταξε την Παρασκευή o Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τα στοιχεία που έδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο τον περασμένο μήνα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ΜακΕντάρφερ είχε προταθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να αναλάβει το αξίωμα το 2023 και είχε επικυρωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο.

«Χρειαζόμαστε ακριβή στοιχεία για την απασχόληση. Έχω δώσει εντολή στην ομάδα μου να απολύσει άμεσα την πολιτικά διορισμένη του Μπάιντεν. Θα αντικατασταθεί από κάποιον πολύ πιο ικανό και καταρτισμένο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Donald J. Trump Truth Social 08.01.25 02:09 PM EST

I was just informed that our Country’s “Jobs Numbers” are being produced by a Biden Appointee, Dr. Erika McEntarfer, the Commissioner of Labor Statistics, who faked the Jobs Numbers before the Election to try and boost Kamala’s…

— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 1, 2025