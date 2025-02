Τραμπ: Απειλεί τη Χαμάς με «κόλαση» στη Γάζα αν δεν απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι το Σάββατο

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτή» την απειλή της Χαμάς να αναβληθεί η προσεχής απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, απειλώντας πως η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα υπό πολιορκία θα μετατραπεί σε αληθινή «κόλαση» αν δεν έχουν «επιστρέψει όλοι σπίτια τους πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα μπορούσε να «ακυρώσει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αν δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι όταν παρέλθει η προθεσμία.

