Τουρκία: Νέες προκλήσεις Φιντάν – «Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντι-τουρκικό αίσθημα»

Χακάν Φιντάν
Σε νέα «επίθεση» κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με δηλώσεις του σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη στάση της χώρας μας στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Χακάν Φιντάν μίλησε σχετικά με τις σχέσεις της χώρας του με την Αθήνα, αναφέροντας ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντι-τουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Ο Τούρκος υπουργός προέτρεψε τη γειτονική χώρα να «φέρουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη αμέσως», υπονοώντας την ανάγκη για επαναφορά της συζήτησης για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Εντοπισμός του ζητήματος με το Πρόγραμμα SAFE

Η αναφορά του Φιντάν στο Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πολιτική στάση, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο, όπου υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Φιντάν χαρακτήρισε αυτή την καυχησιολογία ως «θέμα που αξίζει να παρακολουθείται με προσοχή», προειδοποιώντας ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μίας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Ιστορική Αναφορά και Προκλήσεις για το ΝΑΤΟ

Στην ίδια γραμμή, ο Φιντάν επανέφερε τη συζήτηση για τη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρησή της το 1974.

«Η Τουρκία τότε είπε “εντάξει” και αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας, ενώ θα μπορούσε να αρνηθεί», ανέφερε ο Φιντάν, προσθέτοντας πως η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και πήρε την απόφαση με γνώμονα τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι σήμερα, η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια στρατηγική ωριμότητα, καθώς οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν περιορίζονται μόνο στις υποθετικές διαφορές των δύο χωρών.

Συνεδρίαση Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Ο Φιντάν επεσήμανε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στην επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

Η Τουρκία, παρά τις διαφωνίες της με την Ελλάδα, παραμένει ανοιχτή στη συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και επιθυμεί τη συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

