Τουρκία: Επεισόδια με πλαστικές σφαίρες και χημικά στη συγκέντρωση στο δημαρχείο Κωνσταντινούπολης για τη σύλληψη Ιμάμογλου

Η αστυνομία της Τουρκίας έκανε το βράδυ της Πέμπτης (20/3) χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από κάλεσμα του κόμματος CHP του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Ιμάμογλου, δημάρχου που εξελέγη με το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, οι αστυνομικοί ήθελαν να εμποδίσουν μία ομάδα νεαρών διαδηλωτών που επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμ, έναν εμβληματικό χώρο διαμαρτυρίας, που έχει πλήρως αποκλειστεί με μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Από ένα λεωφορείο, στο οποίο είχε ανέβει, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Εζέλ, που απηύθυνε κάλεσμα για τη συγκέντρωση, είπε προς την αστυνομία: «Δεν θέλω να βλέπω πλαστικές σφαίρες εδώ. Εάν όχι, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης θα καταστεί υπεύθυνη για ό,τι συμβεί», προειδοποίησε.

«Ποιοι είστε εσείς που θα ψεκάσετε με δακρυγόνα την ελπίδα της Τουρκίας;» συνέχισε ο ίδιος, συνοδευόμενος από τις φωνές του συγκεντρωμένου πλήθους που ζητούσε επιτακτικά την παραίτηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Thousands of people protested in Turkey against the arrest of Istanbul’s mayor Ekrem İmamoğlu.

In Ankara, Istanbul, and other cities, demonstrators called for President Recep Tayyip Erdogan to resign, accusing him of trying to eliminate his biggest rival through the arrest. pic.twitter.com/uXBQ0LTbhO

— DW News (@dwnews) March 20, 2025