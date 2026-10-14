Τουρκία: Εντοπίστηκε ναυάγιο 4.700 ετών που ίσως είναι το αρχαιότερο στον κόσμο – Το χαμένο πλοίο πιθανόν ταξίδευε προς την Κρήτη

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Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στα νερά της νότιας Τουρκίας ενδέχεται να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για την ιστορία της ναυσιπλοΐας. Αρχαιολόγοι εντόπισαν κοντά στην Αττάλεια τα απομεινάρια ναυαγίου ηλικίας έως 4.700 ετών, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να είναι το αρχαιότερο γνωστό στον κόσμο. Στον βυθό βρέθηκαν δεκάδες κεραμικά αγγεία και πέτρινες άγκυρες, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το πλοίο να είχε ξεκινήσει από τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου με προορισμό την Τροία ή την Κρήτη.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η σημαντική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε κοντά στο νησί Κέκοβα, στην περιοχή της Αττάλειας, όπου διεξάγονται υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες.

Τα ευρήματα χρονολογούνται μεταξύ 4.400 και 4.700 ετών πριν από σήμερα και αποδίδονται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, μια περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη αναπτυχθεί σημαντικά εμπορικά δίκτυα μεταξύ διαφορετικών περιοχών της ανατολικής Μεσογείου.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ανακοίνωσε την ανακάλυψη σήμερα, Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση της ναυτικής ιστορίας της Ανατολίας.

«Στη Γαλάζια Πατρίδα φέρνουμε στο φως τα ίχνη του αρχαιότερου ναυαγίου στον κόσμο», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Περισσότεροι από 30 αμφορείς και τρεις πέτρινες άγκυρες στα 30 μέτρα βάθος

Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 30 μέτρων, με τους αρχαιολόγους να καταγράφουν περισσότερα από 30 κεραμικά αγγεία αποθήκευσης και τρεις πέτρινες άγκυρες.

Παρότι το ξύλινο σκαρί του πλοίου δεν έχει διασωθεί, το φορτίο του παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ηλικία του και τις εμπορικές δραστηριότητες της εποχής.

Η χρονολόγηση βασίστηκε στη χαρακτηριστική μορφή και τη διακόσμηση των αγγείων, τα οποία θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά προϊόντων όπως το ελαιόλαδο και το κρασί.

Τα αντικείμενα που έχουν ανασυρθεί υποβάλλονται πλέον σε εργασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρησή τους και να μπορέσουν να μελετηθούν λεπτομερώς.

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Η σύνδεση με την Κρήτη και την Τροία – Από πού ξεκίνησε το πλοίο;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του πηλού από τον οποίο κατασκευάστηκαν οι αμφορείς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αγγεία ενδέχεται να προέρχονται από εργαστήρια στην κοιλάδα του Ιορδάνη, γεγονός που υποδεικνύει ότι το φορτίο συνδεόταν με τις εμπορικές δραστηριότητες της Ανατολικής Μεσογείου.

Παρόμοια κεραμικά αντικείμενα έχουν εντοπιστεί στην Αίγυπτο, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, της Σακκάρα και της Αμπουσίρ, αλλά και στην Τροία και την Κρήτη.

Οι ομοιότητες αυτές οδηγούν τους αρχαιολόγους στην εκτίμηση ότι το πλοίο συμμετείχε σε ένα εκτεταμένο δίκτυο θαλάσσιων εμπορικών συναλλαγών που συνέδεε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι είχε αποπλεύσει από κάποιο λιμάνι των ακτών του Λεβάντε, δηλαδή από την ευρύτερη περιοχή της σημερινής ανατολικής ακτής της Μεσογείου, και κατευθυνόταν προς την Τροία ή την Κρήτη.

Η πιθανή σύνδεση με την Κρήτη αποκτά ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς τα ευρήματα ενδέχεται να προσφέρουν νέες πληροφορίες για τις θαλάσσιες επαφές του νησιού με άλλες περιοχές της Μεσογείου πριν από περίπου 4.700 χρόνια.

Προς το παρόν, πάντως, ο τελικός προορισμός του πλοίου παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο μυστηριώδης αμφορέας με τα εννέα σημάδια – Έφτιαχναν τυρί μέσα στο πλοίο;

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένας ιδιαίτερος αμφορέας, ο οποίος φέρει εννέα διαφορετικά σημάδια στην επιφάνειά του και δύο οπές στο σώμα του.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο αγγείο ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν ως σκεύος για την παρασκευή τυριού ή βουτύρου.

Η υπόθεση αυτή ανοίγει ένα ενδιαφέρον παράθυρο στην καθημερινότητα των ναυτικών της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.

Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν την πιθανότητα οι άνθρωποι που πραγματοποιούσαν μεγάλα θαλάσσια ταξίδια να μετέφεραν ζωντανές κατσίκες στα πλοία, να τις άρμεγαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να παρασκεύαζαν μόνοι τους γαλακτοκομικά προϊόντα.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκδοχή, το συγκεκριμένο εύρημα θα προσφέρει σημαντικά στοιχεία όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά και για τις διατροφικές συνήθειες και τις συνθήκες ζωής των αρχαίων πληρωμάτων.

Πώς εντοπίστηκε το ναυάγιο – Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2026

Τα πρώτα ίχνη του ναυαγίου είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια υποβρύχιων ερευνών που πραγματοποιούσε τα προηγούμενα χρόνια το Πανεπιστήμιο Akdeniz κοντά στο νησί Κέκοβα.

Η προκαταρκτική μελέτη δειγμάτων κεραμικής είχε οδηγήσει τους επιστήμονες στην εκτίμηση ότι το πλοίο ενδέχεται να χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Το 2026, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ξεκίνησαν οι συστηματικές υποβρύχιες ανασκαφές.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης του Μουσείου της Αττάλειας και με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Χακάν Ονίζ του Πανεπιστημίου Akdeniz.

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού συνεχάρη τον καθηγητή και την ομάδα των αρχαιολόγων, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν με στόχο την ανάδειξη της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μια ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τα αρχαιότερα ναυάγια

Η πιθανή ηλικία του ναυαγίου το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα μπορούσε να ξεπεράσει σε αρχαιότητα το γνωστό ναυάγιο της Δοκού, στην Ελλάδα, το οποίο χρονολογείται περίπου στο 2200 π.Χ. και συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα που έχουν εντοπιστεί.

Ωστόσο, η εκτίμηση ότι το ναυάγιο της Κέκοβα είναι το αρχαιότερο στον κόσμο βασίζεται μέχρι στιγμής κυρίως στη χρονολόγηση των κεραμικών ευρημάτων, καθώς το ίδιο το ξύλινο πλοίο δεν έχει διασωθεί.

Η περαιτέρω επιστημονική μελέτη αναμένεται να προσφέρει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με την ακριβή ηλικία του, την προέλευση του φορτίου και το ταξίδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Πέρα από το ενδεχόμενο ενός νέου αρχαιολογικού ρεκόρ, η ανακάλυψη αποκαλύπτει πόσο εκτεταμένες ήταν ήδη οι θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές στην ανατολική Μεσόγειο πριν από σχεδόν πέντε χιλιετίες, με την Κρήτη να αποτελεί έναν από τους πιθανούς σταθμούς αυτών των αρχαίων ταξιδιών.