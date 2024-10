Τουλάχιστον έξι νεκροί και 15 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε δυο περιφέρειες της Ουκρανίας

Ρωσικοί βομβαρδισμοί τη Δευτέρα (21/10) σκότωσαν τρεις αμάχους στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια) και ισάριθμους στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, που διαρκεί 2,5 χρόνια, ανακοίνωσαν οι περιφερειάρχες τους.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές στη Ζαπορίζια, τραυματίστηκαν επίσης άλλοι περίπου δεκαπέντε άνθρωποι. Σύμφωνα με αυτές στη Ντονέτσκ, οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν στη Μίρνοχραντ, σε μικρή απόσταση από την στρατηγικής σημασίας πόλη Πόκροφσκ, το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων που προελαύνουν προς δυσμάς, κι ακόμη ένας καταγράφτηκε στην Κουράχοβε, επίσης στο στόχαστρο ασταμάτητων ρωσικών επιθέσεων.

