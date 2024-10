Συρία: Το Ισραήλ ισχυρίζεται πως σκότωσε αξιωματούχο αρμόδιο για τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα (21/10) πως σκότωσε στη Συρία ανώτερο στέλεχος της λιβανικής Χεζμπολάχ, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του λιβανικού σιιτικού κινήματος.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν επικεφαλής της «μονάδας 4.400» και «υπεύθυνος για τις μεταφορές κεφαλαίων της Χεζμπολάχ» που εξασφαλίζονταν κυρίως χάρη στην πώληση ιρανικού πετρελαίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος, Ντανιέλ Χαγκάρι.

«Εξαλείφθηκε (…) πριν από μερικές ώρες στη Συρία», υποστήριξε.

Η μονάδα αυτή είχε προηγουμένως επικεφαλής τον Μοχάμεντ Τζαφάρ Ξιρ, γνωστό επίσης ως σεΐχη Σάλαχ, που «διαχειριζόταν για χρόνια την κύρια πηγή εσόδων της οργάνωσης» και «εξαλείφθηκε» από το Ιράν σε «στοχευμένη επίθεση» στη Βηρυτό στις αρχές Οκτωβρίου, είπε ακόμη ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα χθες, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε τον θάνατο δυο ανθρώπων σε βομβαρδισμό που απέδωσε στο Ισραήλ και είχε στόχο αυτοκίνητο στη Δαμασκό.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως πύραυλος είχε στόχο μη Σύρο, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου σε συνοικία όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας την περασμένη εβδομάδα.

