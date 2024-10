Λίβανος: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 24 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο της Βηρυτού- ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαρίρι της Βηρυτού, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Breaking News

ISRAELI RAID NEAR HARIRI HOSPITAL

An Israeli airstrike near Rafik Hariri University Hospital in Beirut caused numerous injuries, with over 25 ambulances dispatched to the scene. #Israel #Lebanon #Hezbollah https://t.co/Vh6hGssWlE pic.twitter.com/mTfA7H28oy

