Λίβανος: Νέες επιθέσεις των IDF σε θέσεις της Χεζμπολάχ – Εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, στοχεύοντας τώρα τις οικονομικές της υποδομές σε όλο τον Λίβανο, καθώς οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και κορυφώνονται.

Η ανακοίνωση αυτή του ισραηλινού στρατού ήρθε την Κυριακή, ακολουθούμενη από βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν λίγο αργότερα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, μεταξύ των οποίων οι νότιες συνοικίες της Βηρυτού, η κοιλάδα Μπεκάα και περιοχές του νοτίου Λιβάνου. Οι πολίτες των περιοχών αυτών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι επιθέσεις αναμένεται να κλιμακωθούν περαιτέρω.

Το βράδυ της Κυριακής, η Ισραηλινή Αεροπορία έπληξε, μεταξύ άλλων, μέρος του δικτύου υποκαταστημάτων της Al-Qard al-Hassan, τον οικονομικό βραχίονα της Χεζμπολάχ, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της οργάνωσης.

Σύμφωνα με έναν ανώτατο ισραηλινό αξιωματούχο της υπηρεσίας πληροφοριών, που μίλησε ανώνυμα στο Associated Press, οι επιθέσεις θα επικεντρωθούν σε μια «μεγάλη σειρά στόχων» σε όλο τον Λίβανο. «Η Al-Qard al-Hassan χρησιμοποιείται για την πληρωμή των μαχητών της Χεζμπολάχ και για την αγορά όπλων», πρόσθεσε.

Η Al-Qard al-Hassan, η οποία είναι καταχωρισμένη ως μη κερδοσκοπική οργάνωση και της έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και χρησιμοποιείται τόσο από τη Χεζμπολάχ όσο και από απλούς πολίτες του Λιβάνου. Ωστόσο, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη Χεζμπολάχ να διατηρεί την επιρροή της, ειδικά στους Σιίτες της χώρας, σε μια περίοδο που οι κρατικές και χρηματοοικονομικές δομές του Λιβάνου έχουν καταρρεύσει. Η ονομασία της οργάνωσης σημαίνει «ευεργετικό δάνειο» στα αραβικά και χρησιμοποιείται για να εδραιώσει τη στήριξή της μεταξύ του λαού.



Ο David Asher, ειδικός σε θέματα παράνομων χρηματοδοτήσεων και συνεργάτης του Ινστιτούτου Hudson, σχολίασε ότι η καταστροφή της Al-Qard al-Hassan θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τη Χεζμπολάχ. «Η Al-Qard al-Hassan βασίζεται στα ρευστά διαθέσιμα. Αν καταστραφούν οι υποδομές της, τα μετρητά της θα μετατραπούν σε σκουπίδια», δήλωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι η οργάνωση διατηρεί λογαριασμούς με μεγάλα λιβανέζικα τραπεζικά ιδρύματα.

Σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις, η Al-Qard al-Hassan εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ «απόδειξη της χρεοκοπίας» του και διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των καταθέσεών τους. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, αρκετοί πολίτες αποχώρησαν από τις περιοχές γύρω από τα καταστήματα της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του IDF, Ναυάρχου Ντάνιελ Χαγκάρι, το Ισραήλ έχει εντοπίσει έναν υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ, κάτω από το νοσοκομείο Sahel στη Βηρυτό, όπου η τρομοκρατική οργάνωση αποθηκεύει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μετρητά. Η αποκάλυψη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία ο Χαγκάρι παρουσίασε το καταφύγιο, που χρησιμοποιούσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, κατά τη διάρκεια επιθέσεων.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

