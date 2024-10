Αυτή είναι η «πιο επικίνδυνη διασταύρωση» της Βρετανίας – 13 τροχαία ατυχήματα σε 6 εβδομάδες

Πλάνα σοκ από κάμερες ασφαλείας αναδεικνύουν το σοβαρό πρόβλημα σε μια διασταύρωση στο Τσιντλ της Βρετανίας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο επικίνδυνη της χώρας», με 13 τροχαία ατυχήματα μόλις σε διάστημα έξι εβδομάδων.

Η διασταύρωση που βρίσκεται κατά μήκος της A521 έχει προκαλέσει πολλά σοβαρά τροχαία ατυχήματα, στα οποία αυτοκίνητα ανατρέπονται και εκσφενδονίζονται στον αέρα ή συγκρούονται με φορτηγά, προκαλώντας ζημιές σχεδόν 200.000 λιρών τους τελευταίους δύο μήνες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής απαιτούν άμεσα μέτρα, καθώς η ανησυχία αυξάνεται όσο τα περιστατικά δεν φθίνουν.

Οι κακές οδικές σημάνσεις και οι ξεθωριασμένες γραμμές σήμανσης φαίνεται να ευθύνονται για τον ανησυχητικό αριθμό των ατυχημάτων, καθώς οι οδηγοί συχνά δεν προλαβαίνουν να επιβραδύνουν εγκαίρως.

Μάλιστα, πλάνα από το κουδούνι εξώπορτας του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Γκάρι Μπέντλεϊ, ο οποίος ζει κοντά στην περιοχή, δείχνουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ο ίδιος εκτιμά ότι από τον Αύγουστο έχουν σημειωθεί περίπου 13 ατυχήματα.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ο οδηγός ενός αυτοκινήτου να μην παρατηρεί τις γραμμές σήμανσης και το όχημα να περνάει με ταχύτητα τη διασταύρωση, πριν συγκρουστεί με ένα φορτηγό. Σε ένα άλλο βίντεο, ένα SUV συγκρούεται με ένα Ι.Χ., καταλήγοντας στην άκρη του δρόμου.

Το πιο πρόσφατο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα βαν στη διασταύρωση.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ότι σύντομα θα σημειωθεί κάποιο θανατηφόρο ατύχημα και ζητούν από τις τοπικές αρχές να παρέμβουν. Ο Κόνορ Μπέρναρντ Ντιβάιν, ιδιοκτήτης της παμπ «The Huntsman» που βρίσκεται κοντά, καταγράφει σε μία πινακίδα πόσες μέρες μεσολαβούν ανάμεσα σε κάθε σύγκρουση και υπολογίζει ότι ο μέσος όρος είναι μόλις τέσσερις ημέρες.

Ο Κόνορ, 55 ετών, δήλωσε: «Ακούς έναν δυνατό θόρυβο, τρέχεις έξω και βλέπεις άλλο ένα αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο. Είναι θέμα χρόνου πριν σκοτωθεί κάποιος εκεί έξω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεκόρ τεσσάρων ημερών μεταξύ των ατυχημάτων. Είμαστε εδώ 15 χρόνια και πάντα υπήρχαν ατυχήματα, αλλά τώρα τα πράγματα χειροτερεύουν».

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Γκάρι Μπέντλεϊ, που ζει κοντά στη διασταύρωση, έχει επανειλημμένα ζητήσει την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών. Ο Μπέντλεϊ πιστεύει ότι τα ατυχήματα προέρχονται κυρίως από οδηγούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την περιοχή, με πολλούς να μην καταλαβαίνουν ότι πρέπει να σταματήσουν στη διασταύρωση.

«Είναι μια πολυσύχναστη διασταύρωση και νομίζουμε ότι είναι η πιο επικίνδυνη στη Βρετανία τις τελευταίες εβδομάδες. Πολλά ατυχήματα οφείλονται στις κακές γραμμές σήμανσης. Ζητήσαμε αλλαγή των σημάνσεων από “δώστε προτεραιότητα” σε “στοπ”, αλλά το ιδανικό θα ήταν να μπουν φανάρια», ανέφερε.

A camera outside a pub in Staffordshire has captured a series of crashes at a road junction.

Full story: https://t.co/kgiSEc0MjH pic.twitter.com/A9sai21Ep9

— BBC Midlands (@bbcmtd) October 18, 2024