Ρωσία: Σχεδιάζει πυρηνικά υποβρύχια για να μεταφέρει LNG κάτω από την Αρκτική

Η Ρωσία έχει αρχίσει να σχεδιάζει πυρηνικά υποβρύχια για την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Αρκτική προς την Ασία για να προσπαθήσει να μειώσει σχεδόν στο μισό το χρόνο ταξιδιού κατά μήκος της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού (NSR), δήλωσε ανώτερος κρατικός αξιωματούχος.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί ήδη πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά για να ανοίγει το δρόμο για τέτοιου είδους μεταφορές μέσω της NSR. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο για την μεταφορά του LNG εκτείνεται κατά μήκος των ρωσικών ακτών της Αρκτικής από το Μουρμάνσκ, στα δυτικά, έως τον Βερίγγειο Πορθμό, στα ανατολικά. Είναι μια διαδρομή που η Μόσχα θεωρεί ταχύτερη εναλλακτική λύση στη διώρυγα του Σουέζ και σχεδιάζει να την αναπτύξει, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ωστόσο, η Ρωσία υποφέρει από έλλειψη πλοίων ικανών να σπάσουν τους χονδρούς πάγους της Αρκτικής, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για το νέο της έργο LNG 2 στην Αρκτική, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τους πολέμου που είναι σε εξέλιξη από τότε.

Η εγκατάσταση Arctic LNG 2 άρχισε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου -που μεταφέρεται από τη θάλασσα- τον περασμένο Δεκέμβριο. Όμως, αν και τα πρώτα φορτία με το αέριο που καταψύχεται για να υγροποιηθεί και να μεταφερθεί στάλθηκαν στις αρχές Αυγούστου, δεν έχουν ακόμη φτάσει στους τελικούς αγοραστές.

Ο Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και διευθυντής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ, της κορυφαίας μονάδας πυρηνικής έρευνας της Ρωσίας, παρουσίασε το σχέδιο του υποβρυχίου σε βιομηχανικό συνέδριο στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της εκδήλωσης.

«Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ριζικά νέας κατηγορίας πλοίου, ικανής να αποτελέσει εναλλακτική λύση στα «παραδοσιακά» πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, τα οποία σε συνθήκες Αρκτικής δεν είναι σε θέση να πλέουν όλο το χρόνο χωρίς συνοδεία παγοθραυστικών», ανέφερε η ιστοσελίδα Offshore Marintec Russia 2024.

The Kurchatov Institute has developed a model of a nuclear-powered submarine for transporting liquefied natural gas (LNG) along the Northern Sea Route (NSR) without breaking the… pic.twitter.com/tb89QFkGnw

Επικαλούμενο τον Kovalchuk, ο οποίος είχε συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν στις 24 Σεπτεμβρίου, το Ινστιτούτου ανέφερε: «Η δημιουργία υποβρύχιων πυρηνοκίνητων πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου συζητείται εδώ και πολύ καιρό, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τώρα εμείς (το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ) και η Gazprom έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε ένα τέτοιο, και το έργο αυτό θα προχωρήσει».

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC ανέφερε ότι η ιδέα είναι να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη ναυσιπλοΐα στο NSR από 20 ημέρες σε 12 και δήλωσε ότι τα υποβρύχια θα μπορούν να μεταφέρουν περίπου 180.000 τόνους LNG.

Τα σχεδιαζόμενα υποβρύχια θα έχουν μήκος 360 μέτρα και πλάτος που δεν θα υπερβαίνει τα 70 μέτρα, και θα τροφοδοτούνται από πυρηνικούς αντιδραστήρες RITM-200, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποιεί για την τροφοδοσία των νεότερων παγοθραυστικών της.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες είναι ωστόσο επιφυλακτικοί όσον αφορά τη σκοπιμότητα του σχεδίου υποβρυχίων. Ο Αλεξάντερ Νικίτιν, πρώην αξιωματικός του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος είναι πυρηνικός εμπειρογνώμονας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Διαφάνειας Bellona με έδρα το Βίλνιους, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει τις δυνατότητες να κατασκευάσει ένα τέτοιο υποβρύχιο.

Και θα χρειάζονταν επίσης πρόσθετα σκάφη εξυπηρέτησης και αποβάθρες καθώς και πληρώματα με ειδική εκπαίδευση, είπε. «Η γνώμη μου είναι ότι ο κόσμος σκέφτεται: ‘Ίσως να λειτουργήσει’. Αλλά δεδομένης της κατάστασης, είναι απίθανο», είπε, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο “μπλόφα”.

Presentation of a model of a nuclear-powered submarine LNG carrier.

According to the president of SIC “Kurchatov Institute”, the exact timing of the project is not yet available, but the decision to start work has already been made.

📹: “RBK” pic.twitter.com/y6wJbXW9cq

